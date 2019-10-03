台股弱勢 智伸科逆勢走強創19個月高點

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）台股一度下挫逾百點，不過汽車動力與安全零組件廠智伸科逆勢翻紅走強，最高來到192.5元，漲6%，續創去年3月下旬來波段高點。法人估今年智伸科業績獲利可創新高。

智伸科擬併購旭申國際科技100%股權，雙方在產品和市場具互補性。亞系外資法人報告指出，旭申產品包括變速箱零組件及傳動系統相關零件，占旭申上半年業績比重約60%到70%，其他30%到40%產品包括避震器、以及重機和工業設備用金屬零件。透過併購旭申，智伸科可深耕電動車和油電混合車應用。

從主要客戶來看，法人指出，旭申客戶包括ZF、Hilite、特斯拉（Tesla）、FCA等，相關客戶與智伸科充分互補。

本土法人報告指出，旭申在AT變速箱的技術，加上智伸科本身布局DCT變速箱，雙方整合有助智伸科加快拓展全球變速箱市場。

美系外資法人報告指出，智伸科可望受惠全球第一階汽車零配件大廠將動力系統零配件外包給亞洲供應鏈製造的趨勢，智伸科的缸內直噴引擎系統（GDI）零件出貨成長就是顯著的例子，持續獲得國際大廠訂單。

展望今年業績，法人預估智伸科今年業績有機會超過新台幣49億元，可望創歷史新高，稅後純益有機會超過6.5億元，創高可期，每股稅後純益有機會超過8元。（編輯：楊凱翔）1081003