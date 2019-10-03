豪宅每坪600萬天價 楊金龍：可能是關係人交易

（中央社記者潘姿羽台北3日電）信義計畫區豪宅陶朱隱園傳出每坪單價高達新台幣600萬元，市場譁然，立委今天詢問央行總裁楊金龍，認為這是實際交易價格，還是關係人交易，以達房價的「定錨」效果，楊金龍認為，可能是後者。

信義計畫區豪宅陶朱隱園基地面積約2468坪，興建地上21層、地下4層，每戶約300坪，每戶順時針旋轉4.5度，特殊的螺旋造型也讓它有「旋轉豪宅」之稱。

立法院財政委員會今天邀請中央銀行總裁楊金龍率所屬單位主管暨財金資訊公司董事長列席業務報告，並備質詢；除了全球與台灣經濟情勢，房市議題再度成為立委關注的焦點之一。

時代力量立委黃國昌詢問，陶朱隱園傳出每坪單價高達600萬元，這會是實際交易，還是透過關係人交易，以達到房價的定錨效應，楊金龍對此回答，可能是後者。

黃國昌接著問，台灣房地產除了房價高，還有財團、建商透過關係人交易，把房價炒高的問題，政府有什麼施力點。

楊金龍表示，台灣房地產政策應從供給面、需求面與制度面一同著手，稅也是一項重要工具；從政府部會的角度來講，央行有責任，金管會、內政部、財政部、地方政府也都有自己的角色，大家會一起共同來努力。（編輯：楊凱翔）1081003