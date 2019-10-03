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台股跌幅收斂 蘋概股腳軟

最新更新：2019/10/03 14:48

（中央社記者江明晏台北3日電）美國經濟數據欠佳，美股連2日重挫，歐股也受英政府提出脫歐新方案後跌勢加劇，台股今天盤中跌逾百點，蘋概股腳軟，終場收在10875.91點，下跌71.97點，失守周線，月線關卡失而復得。

美股在製造業與就業等經濟數據欠佳情況下，大盤連兩天重挫，道瓊工業指數再跌494點，3大指數跌幅都超過1.5%。

倫敦股市2日開低，在英國政府正式提出脫離歐洲聯盟的新方案後，跌勢加劇，終場大跌超過3%，德國與法國股市的跌幅也都在3%左右。

台股加權股價指數今天終場下跌71.97點，收在10875.91點，跌幅0.66%，成交值1192.85億元。電子類股下跌0.59%、金融類股下跌0.85%。

觀察權值股走勢，蘋概三王腳軟，台積電下跌1%左右，收276.5元，股王大立光跌幅0.66%，收4500元，鴻海來到72元，下跌0.41%。

玉晶光逆勢走強，上漲0.41%，收485.5元。

分析師指出，國際股市震盪，台股回檔，後續持續觀察國際股市何時回穩，支撐為月線約在10840點至季線約在10710點，壓力為11100點附近，選股方向可留意5G、半導體、PCB、蘋概、工業4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。（編輯：楊玫寧）1081003

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