宏碁新概念品牌開賣 產官學助攻創意經濟

（中央記者江明晏台北3日電）宏碁今天發表為創作者打造的新品牌「ConceptD概念家創系列」，首波推出筆記型電腦、桌上型電腦及顯示器等6款產品，宏碁也盼透過產官學合作，讓「創意設計經濟學」在台灣蓬勃發展。

宏碁亞太營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，宏碁新品牌ConceptD概念家創系列的誕生引發各界關注，也帶動同業積極投入創作者市場，而不同其他競爭者，ConceptD有完整的產品布局，目前規劃年底前至少推出16款產品。

侯知遠表示，宏碁電競筆電銷售占比已達15%，但發現電競筆電消費者中有15%是不打遊戲，50%是除了電玩之外，還要進行其他工作，只是沒有適合產品只好買電競筆電，瞄準這些族群，宏碁推出ConceptD概念家創系列產品。

宏碁也積極投入創作者市場，今天宣布與交通大學、臺灣科技大學及成功大學攜手推動跨領域創作學程，以全新「ConceptD概念家創系列產品」進行產學接軌，打造ConceptD創能無限中心與設立ConceptD創能無限獎；並與由經濟部工業局委任的台灣創意設計中心（TDC）合作，藉由創作設計平台，協助創作者提升創作力。

侯知遠指出，宏碁透過產官學合作，目的是要打造產業鏈完整，讓「創意設計經濟學」在台灣蓬勃發展，也讓下一代擺脫22K、25K的辛苦現象。

但展望電競筆電產業，侯知遠表示，台灣下半年成長幅度恐限縮，上半年整體電競只成長2%，下半年全球電競產品可能會衰退，尤其英特爾14奈米產能再次出現供不應求的情況。（編輯：趙蔚蘭）1081003