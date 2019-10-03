超商成迪士尼樂園 業者：聯名店業績成長約2成

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）業者掀起聯名風潮，超商門市與迪士尼聯名，開設「米奇與好朋友」主題門市，業者表示，聯名門市成功帶動業績成長約2成，未來不排除擴展到外縣市以及和更多品牌聯名。

超商、量販業者掀起聯名風潮，統一超商今天宣布台灣限定「米奇與好朋友」主題門市開幕，門市位於台北小巨蛋附近，客群以年輕人、學生及遊客居多。

統一超商表示，「米奇與好朋友」主題門市空間達55坪，從地板到天花板處處都能看見米奇，超商猶如迷你版迪士尼樂園。將店內區分為四大區域，包括虛實整合體驗區、主題座位區、拼圖打卡牆及商品展示區。

統一超商說，座位區採用大頭米奇與米妮蝴蝶造型椅子，配上米奇大頭桌子外，還有180公分長的大型展示桌，擺放米奇、米妮訂製木頭模型，玩偶還會隨著音樂擺動。

統一超商指出，至今已推出可口可樂、海尼根、卡娜赫拉的小動物等6家聯名店，店內設計及商品會每季更換，聯名門市成功帶動業績成長約2成，門市一天曾創下上千人造訪，未來不排除擴展到外縣市以及和更多品牌聯名。

另外，全家今天也宣布，自9日起則推出「航海王經典來潮」集點活動。首波以經典角色肖像推出馬克杯、不銹鋼餐盒、搥背棒等辦公周邊商品，23日起再推第二波，並與更與經典牛仔品牌聯名推出商品，包含背包、收納組等。（編輯：黃國倫）1081003