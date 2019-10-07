南電第3季營收創5年來單季高 今年轉盈可期

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）IC載板大廠南電自結9月合併營收新台幣29.04億元，是53個月來單月高點，第3季營收是5年以來單季高點。法人預期南電今年有機會終結連續3年虧損。

南電自結9月合併營收29.04億元，較8月27.49億元增加5.63%，比去年同期26.34億元成長10.26%。法人指出，南電9月營收是2015年4月以來高點。

累計今年第3季南電自結合併營收84.29億元，較第2季76.09億元成長10.78%。法人指出，南電第3季營收是2014年第4季以來高點。

展望第4季和今年，法人指出，南電第4季訂單能見度看佳，不過第3季基期較高，第4季業績約小幅修正，南電今年全年代表本業的營業利益可望轉盈，今年有機會終結連續3年虧損的狀況。

法人表示南電受惠5G、人工智慧（AI）和高速運算（HPC）等應用需求強勁，第4季ABF基板產能可望持續滿載。

從產品應用來看，法人指出，個人和筆記型電腦用IC載板占南電整體業績比重約1成多，網通占比約4成多，消費性電子占比約2成出頭，車用占比約15%。

若從產品別來看，ABF基板占比約4成，PP基板占比約27%到28%，PCB占比約3成出頭。（編輯：趙蔚蘭）1081007