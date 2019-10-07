訊芯-KY第3季營收近年同期次高 今年站高可期

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY自結9月合併營收新台幣5.05億元，是4個月來高點，第3季營收是近年同期次高。法人估今年業績可望站上歷史次高。

訊芯-KY自結9月合併營收5.05億元，較8月4.69億元增加7.57%，比去年同期4.41億元成長14.53%。法人指出，訊芯-KY 9月合併營收是4個月來高點。

累計今年第3季訊芯-KY自結合併營收13.9億元，較第2季15.35億元減少9.43%，法人指出，訊芯-KY第3季營收仍是近年來同期次高。

累計今年前9月自結合併營收43.53億元，較去年同期29.34億元成長48.34%。

法人指出，訊芯-KY切入量產100G和400G光收發模組系統級封裝（SiP），此外訊芯-KY也打進5G相關功率放大器（PA）和毫米波（mmWave）天線等系統級封裝供應鏈。訊芯-KY也切入美系晶片大廠和通訊設備廠相關系統級封裝供應鏈。

展望今年，法人預估訊芯-KY今年業績有機會超過56億元，上看57億元，可望站上歷年次高。（編輯：趙蔚蘭）1081007