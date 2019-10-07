美國就業數據未傷降息預期 亞股大多收紅

（中央社香港7日綜合外電報導）全球最大經濟體美國9月就業報告好壞參半，一方面緩和市場對美國經濟衰退的憂慮，另方面也讓投資人持續預期美國聯邦準備理事會（Fed）將繼續降息。亞洲股市今天大多應聲收高。

儘管如此，市場仍存在一些緊張氣氛。因有媒體報導，中國縮減在本週將舉行的美中高層級貿易談判願意磋商的議題項目，引發外界再度擔憂兩國是否可能達成任何貿易協議。

美國上週公布連串經濟數據低於應有水準，凸顯美國總統川普發起的貿易戰對重要的製造業和服務業帶來的衝擊。不過，4日公布備受期待的9月非農業就業數據顯示，美國失業率降至50年來最低水準。

然而，美國9月新增就業機會降至4個月來最低紀錄，且勞工薪資減少，製造業人力也出現今年來第2度萎縮。

但由於就業數據並未明顯遜於預期，令交易商鬆一口氣，多數人仍預料聯準會將於本月舉行的下一場政策會議決定再次降息。美股3大指數昨天收盤也應聲上揚超過1%。

大和證券公司（Daiwa Securities）高級策略師石黑英之（Hideyuki Ishiguro）發表評論說：「由於美國失業率降至50年來最低，緩和了市場對於美國經濟衰退的擔憂，但同時對於（聯準會）進一步降息的預期仍維持不變。」

亞股今天大多追隨美股走揚。雪梨和新加坡股市今天收盤皆上漲0.7%，威靈頓股市收漲0.8%，首爾股市收高0.1%，台北股市收漲0.2%，吉隆坡和曼谷股市也雙雙收紅。

不過，東京股市收跌0.2%，孟買、馬尼拉和雅加達股市也收黑。上海和香港股市今天則因放假休市。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）1081007