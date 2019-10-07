積欠台業者貨款 誠實蜜蜂：業務重組無法評論

（中央社記者黃自強新加坡7日專電）外送平台「誠實蜜蜂」（Honestbee）數月前傳出拖欠台灣業者貨款，新加坡營運總部今天表示，已在法院監督下業務重組，無法評論。駐星代表處經濟組表示，希望妥善解決。

總部設在新加坡的誠實蜜蜂2日通知台灣業者，聲稱由於總部需要更長的時間募資，台灣辦公室將搬離原址，不會有任何工作人員續留台灣，要求業者直接聯絡新加坡總部處理貨款及債務相關問題。

自救會總召集人陳建豪今天透過越洋電話向中央社記者表示，台灣受害廠商多是中小型餐飲等業者，欠款金額看似不多，但累計加總金額相當可觀，也是維持生計的血汗錢。

他說，誠實蜜蜂迄今沒有任何回應，受害的台灣業者沒有能力赴海外打跨國的國際訴訟，爭取屬於自己的權益，期盼政府協助要求對方賠償。

誠實蜜蜂今天下午以電子郵件回覆中央社詢問，表示目前已在法院監督之下進行業務重組，在新加坡高等法院處理之際，無法發表評論。

駐新加坡代表處經濟組表示，將會與誠實蜜蜂聯繫，對遭拖欠貨款的台灣業者表達關切之意，盼獲得妥善解決。

誠實蜜蜂由孫志偉（Joel Sng）等人共同創立，曾是新加坡新創業界佳話，今年初傳出裁員等情形，新加坡營運總部5月停止本地食物外送服務與暫停洗衣服務，400多名兼職送餐服務員受影響。

誠實蜜蜂6月28日晚間公告，即刻起暫停所有台灣區業務，直到獲得新加坡總部進一步指示。

另外，根據新加坡媒體報導，誠實蜜蜂於8月6日舉行向新加坡高等法院聲請債務延期償付的審前會議，法庭文件顯示，這家公司深陷財務危機。法院最近也裁准延期償付債務，期限延至2020年1月31日。

誠實蜜蜂總部在新加坡，原本在日本、香港、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、台灣與菲律賓推出生鮮熟食等外送服務，被認為是亞洲最大的生鮮雜貨線上採購外送平台。（編輯：郭中翰）1081007