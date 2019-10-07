日本掀台灣珍奶熱 貿協洽談會現盛況

（中央社記者楊明珠東京7日專電）「2019年台灣珍奶赴日拓銷團」繼首站福岡後，今天在東京舉辦洽談會，吸引逾250名日本買主到場與大批日媒採訪。

經濟部國際貿易局、外貿協會合辦的珍奶首發團，有不少台灣優質珍奶原材料、連鎖加盟業者，前往福岡、東京與大阪拓銷及佈局展店。在福岡約吸引百名買主與逾30家媒體出席。今天在東京的洽談會有逾250名業者參加，盛況空前。

計有33家包括原物料、包裝材料、設備暨整店輸出及珍奶連鎖品牌廠商，提供產業上、中、下游一條龍服務，活動可一次接觸日方買家。台灣業者逾7成是原物料廠商，展出冷凍即食粉圓、寒天晶球，及日本較少見的仙草和冬瓜等食材。

日本業者包括知名的京都衹園商店街的辻利茶舗、市佔率最高的連鎖家庭餐廳Joyfull、永旺集團AEON、三菱食品、神戶物產業務超市等參與在銀座舉辦的洽談會，還有來自沖繩、東北地區的買家出席。

貿協東京台貿中心主任陳英顯指出，台灣很多廠商來日本市場發展，但店數還不多，100家不到，對比國內的蓬勃發展，珍奶產業在日才是萌芽期，還有很大的成長空間，特別是明年有東京奧運，這次廠商推廣拓銷時間非常好。

至於有中國人士在日經營標榜台灣珍奶的商店，品質良莠不齊，是否影響台灣品牌？

陳英顯表示，一個產業要蓬勃發展，需要很多人做好、做大。產業發展過程當然會有良莠不齊，一邊成長、一邊淘汰不好的業者，再往上提升，才會有健全發展。

貿協珍奶拓銷團近期在日考察，認為台灣品牌的店面、價值、行銷、店裝與消費者滿意度等都不錯，質感很好。

日媒指目前在日本的珍奶熱算第三波，陳英顯說：「珍奶熱第一波在1990年代初期，當時嚴格講是西米露，但品牌其實就是文化行銷，當你的國家夠先進、夠文明，才能感動人。當時台灣做的都是中小企業，實力還不太夠。」

他說，經過十幾年萃練，現在企業成長了，廠商呈現出來的品牌力不同，品牌價值、店面規劃、品質呈現、消費者感受等都比以前進步許多，與台灣的GDP同步成長。

他認為，台灣現在的企業有能力做品牌，與日本合作。早期和日本的中小企業，現在日本大企業也參與，例如Happy Lemon與日本京王電鐵合作，經營風險降低，日方還協助提案，創造更有品味的生活。

陳英顯研判第三波珍奶熱不會輕易降溫，現在台灣有實力的企業與日本大企業合作，夥伴關係比以前更穩固。

貿協行銷專案副處長顏銘嬅表示，2017年11月貿協組織「珍奶聯盟」，去年起在各地推廣，甚至「新南向」。今天的買主有來自沖繩（琉球）、大阪等各地業者，日前拓銷團在福岡，有日媒報導，福岡有些商店街原已沒落，但珍奶店吸引人潮，帶動商圈發展。

顏銘嬅分析，目前日本掀起珍奶熱主要原因有二，一是台日關係空前友好，日本對台好感度升高，其次是日本人對台灣的東西比較安心。

有日本業者連續參加福岡、東京活動，希望台灣廠商離開前能敲定合作。來自九州的貿易商指出，很開心見到不同的原物料供應商，珍奶不只在日本大都市，也在二線城市成長。

因應日本工資高昂，提供自動萃茶機的科祿柏公司指出，第一站會談的日本連鎖加盟商，今天已飛到台灣洽談訂單事宜。

一茶工房品牌總監林盈嬌表示，她是阿里山茶農，在阿里山種烏龍茶、在日月潭種台茶18號紅玉紅茶，這次首度隨貿協來日，希望找到適合的代理商，公司有未加防腐劑的珍珠，擁有獨家技術可提供合作的日商。（編輯：廖漢原）1081007

經濟部國貿局、外貿協會合辦的珍奶首發團與業者赴日本福岡、東京、大阪拓銷展店。7日在東京舉辦洽談會，氣氛熱絡。中央社記者楊明珠東京攝 108年10月7日

台灣珍奶拓銷團計有33家，包括原物料、包裝材料、設備暨整店輸出及連鎖品牌等各領域廠商參與，洽談會吸引人潮。中央社記者楊明珠東京攝 108年10月7日