NCC參與國際傳播協會年會 聚焦5G與不實資訊

NCC委員洪貞玲（左2）及郭文忠（右2）在出席在倫敦舉行的國際傳播協會（IIC）年會，並參與管制者論壇。（NCC提供）中央社記者吳柏緯傳真 108年10月8日

（中央社記者吳柏緯台北8日電）國際傳播協會（IIC）年會在倫敦舉行，NCC委員洪貞玲及郭文忠率團出席，與美國、澳洲、英國等國主管傳播通訊官員，針對5G、不實資訊與數位平台管制等議題交流經驗。

國際傳播協會年會於7日至10日在英國倫敦舉行，國家通訊傳播委員會（NCC）由委員洪貞玲、郭文忠率團出席，並與美國聯邦通訊傳播協會（FCC）主委、澳洲通訊媒體局（ACMA）主委及英國通訊傳播局（Ofcom）高階官員，針對5G釋照、數位平台管制與防制不實資訊等議題交流。

NCC表示，年會中舉行的國際管制者論壇，以「重新建構全球數位生態系的管制架構」為主題展開討論。

會中，FCC主席派伊（Ajit Pai）強調，5G加速計畫的重要性，將釋出更多頻譜，以及排除小型基地臺布建障礙等。ACMA主席歐洛林（Nerida O’Loughlin）則說明，澳洲已於2018年底完成第一波5G釋照，並積極評估下一波釋出的頻段。

NCC委員郭文忠在簡報時提到，台灣預計今年底前完成5G釋照，並提供加速產業發展的誘因機制，包括執照期限延長為20年、頻率使用費折扣等，台灣對於5G發展及規劃，也緊追大國之後。

除了5G發展之外，論壇也聚焦，在匯流環境下崛起的新興數位服務，主管機關是否應採取新型態的管制作法。

NCC委員洪貞玲提醒，主管機關應在保障公共利益、言論自由與促進產業創新間應取得適當的平衡。在制定法律介入及尊重自律等策略之間，與會的各國主管機關代表多承認，難有一體適用的作法，特別是各國經濟社會環境不同，而會有不同的政策法規要求。

根據大會議程安排，NCC委員洪貞玲將於10日的「處理不實資訊與假新聞、確保新聞媒體獨立性」論壇，分享台灣在防制假訊息上所做的努力，其中包含NCC透過公布新聞頻道內容觀測、研訂事實查證與公平原則處理要點及落實事實查證依法核處的相關作為。（編輯：郭萍英）1081008