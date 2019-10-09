韓國經驗 顧立雄：台灣純網銀前幾年市占難達1%

（中央社記者劉姵呈台北9日電）金管會今年7月底開放3家純網銀執照，預估2020年會開業。針對立委詢問預估開放後市占率，主委顧立雄今天表示，參考韓國純網銀開放4年來看，占全體銀行資產市占率及存、放款餘額都不超過1%，預估前幾年台灣也是如此。

立法院財委會今天邀請金融監督管理委員會主委顧立雄等相關部會首長就「純網銀評選自原訂開放兩張執照，公布遴選結果卻放寬至三家之依據，是否影響公平競爭問題；及純網銀監理原則與網路金融交易安全監管」進行專題報告，並備質詢。

對於國民黨立委曾銘宗詢問，未來5年到10年這3家純網銀資產市占率，顧立雄表示，沒有切確數字來評估，不過若參考日本與韓國經驗，目前設有純網銀的國家其市占率確實都不高，因為主要是在支付這一塊。

顧立雄指出，以韓國為例，2家純網銀截至今年3月底為止，合計資產占全體銀行總增產0.96%，存款餘額占他們全體銀行1.24%，放款餘額占全體銀行0.93%。

顧立雄表示，「若根據韓國純網銀模式來預估，台灣3家純網銀近幾年之內占銀行總資產比率應該不會超過1%，存款和放款也差不多是這樣的狀況。」

至於在會中休息時間，媒體繼續追問關於純網銀市占率問題，顧立雄也表示，他沒有辦法預估未來的事情，無法預測幾年，儘管韓國純網銀目前從2015年開放到現在，已經4年都沒有達到1%，據他了解，其中一家Kakao Bank做的不錯，但K-Bank比較不行。

顧立雄也強調，資產的市占率跟純網銀的經營看不出有什麼必然的關聯，「我只是比較韓國兩家的狀況，但台灣有3家或許（時間）會比較短一點。」

顧立雄也提及，純網銀因為沒有實體通路，所以都要以「網路經營」作為思考，因此他認為，純網銀殺價競爭拚不過傳統銀行，因為從資產規模來看，若純網銀只有殺價競爭，但沒有提供更好的客戶體驗，就沒有辦法留住客戶。

顧立雄也說，不能否認的是，虛擬通路發展的確較實體通路受限，且一開始從開戶到授信都是屬於支付的這一塊，因此存、放款的比例，都要從整個通路來看。

他繼續說，他常常舉例像是大家現在為何都要看Netflix，不去錄影帶出租店租影片，因為第一，整個科技都在支撐虛擬通路平台，且用Netflix看片還不會斷線；再者，虛擬平台的內容已經是一樣的，民眾就不需要跑去出租店租影片了。

顧立雄重申，「科技會發展到什麼程度，我們必須要跟得上時代，如果不開放純網銀，要怎麼鼓勵（創新）？」他說，純網銀就是某種最大的監理沙盒，目前已經有許多沙盒試辦，但都是較小型的金融科技業者，純網銀就是類似更大的沙盒，業者可以有很多創新的想法，金管會也鼓勵業者進入市場來驗證。（編輯：楊凱翔）1081009