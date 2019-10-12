搶離岸風電商機 世紀鋼：明年營運優於今年

（中央社記者潘羿菁台北12日電）世紀鋼搶進離岸風電市場，董事長賴文祥表示，目前手上已有沃旭、達德與哥本哈根基礎建設基金（CIP）訂單，隨著台北港明年正式啟用，世紀鋼明年營運將優於今年。

世紀鋼今天在台北港舉行水下基礎生產基地基樁對接啟動儀式，宣布搶進離岸風電設備商機，賴文祥指出，先前去丹麥、荷蘭、義大利、德國等地考察，發覺歐洲國家離岸風電產業已相當成熟，一定會變成世界趨勢，再者水下基礎用鋼量高，體積重量龐大，將是在地化產業。

他說，這幾年世紀鋼積極轉型，除了改造觀音舊廠之外，也在台北港標下21公頃土地興建新廠，加上後續釋出土地，台北港有望成為世界級離岸風電水下基礎生產基地，世紀鋼在台北港總投資金額將達到60億元。

賴文祥強調，現階段已跟沃旭、達德與CIP簽約，世紀鋼將供應這三家開發商離岸風場的基樁與套裝式地下基礎，整體營運在明年陸續發酵。

世紀風電董事林明弘說，目前正與中鋼轉投資公司中能離岸風電與北陸能源（NPI）洽談設備採購合約，不過有待中能與NPI先通過工業局國產化審查，取得國產化資格後，才能大致確定合約內容。

法人估計，世紀鋼受惠於工廠建案、公共工程與離岸風電設備三大商機，今年營收有望比去年成長，而明年沃旭81支基樁完成交貨，離岸風電將是明年營運主要動能，此外，離岸風電設備毛利率較好，獲利勢必跟著水漲船高。

世紀鋼今年上半年稅後盈餘為2328萬元，較去年同期成長2.46%，每股稅後盈餘為0.11元，7月出售觀音埔頂物流中心，處分利益6.87億元，將在第3季認列，以股本20.89億元估算，貢獻每股盈餘約3.28元，今年獲利將刷歷年新高。（編輯：郭萍英）1081012