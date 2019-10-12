金管會明年施政 聚焦資安監控與金融檢查科技化

（中央社記者劉姵呈台北12日電）立法院財政委員會將於14日審查109年度金管會各局收支總預算案，根據金管會施政報告指出，因應金融科技發展快速，明年將建置金融領域資安監控中心，推動金融檢查作業科技化。

根據金融監督管理委員會提供給立法院財政委員會報告內容揭示，109年度將著重提供金融業多元融資管道、投資市場、推動體制與國際接軌、擴大業務、鼓勵金融創新、發展金融科技、提升金融業風險承受能力與消費者保護共8大項施政重點。

其中，值得注意的是，金管會於報告中指出，為了維護金融穩定及市場秩序，提升金融業風險承受能力，明年將建置「金融領域資安監控中心」，導入資安監控分析平台，進行領域整體資安威脅趨勢分析，發揮資安預警功能，降低相關事件危害。

報告中也提到，將全面逐步推動「金融檢查作業科技化」，以提升數位金融交易安全，作法為導入應用程式介面（API）自動排程申報方式，提升監理法報系統效能。

金管會主委顧立雄5日接受中央社記者專訪時表示，過去銀行的通報系統因採人工、EXCEL報表的方式呈現，監理法報資料形成過程會有很大的問題與風險；他認為，若將金融檢查作業科技化，如此一來，不但可避免登錄過程中的人工錯誤，又能符合監控效能、即時支援決策。

根據金管會統計，金融業者2018年投入金融科技（Fintech）發展金額達新台幣117億元，年增52%，預估今年投入規模將攀升至219億元，年增逾8成以上；隨著Fintech愈來愈蓬勃發展，除了發展金融科技創新商品及服務外，「金融監理科技的轉型與建置」將是金管會接下來最大的挑戰。

細數今年已核准通過7案金融業與科技業合作的監理沙盒案，明年將持續監督管理成效；以及即時監督3家純網銀未來的存款流動性、推動電子支付機構及電子票證發行機構管理法制整合、辦理台北金融科技展協助發展創新生態圈、推動保險業辦理電子商務等，都是接下來的重點政策。（編輯：郭萍英）1081012