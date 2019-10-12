三大連鎖醫療通路商拚併購 搶當產業龍頭

（中央社記者韓婷婷台北12日電）台灣醫療、藥局通路市場近年吹起併購風，持續朝向整併、大者恆大的勢整合，連鎖化速度加快，包括杏一集團、大樹及盛弘集團，均力拚通路龍頭寶座。

大樹藥局去年初取得博登藥局主導權，大樹的店面數為127家，若加計博登，合計店面家數已達177家，2020年目標是達到200家門市。

盛弘同樣採取併購方式擴大營運規模，繼去年以新台幣1.7億元併購瑞士商裕利醫藥集團旗下連鎖藥局躍獅藥局後，日前再宣布與優盛醫學簽署戰略合作協定，宣示雙方旗下的2大連鎖藥局系統「躍獅」與「佑全健康人生」，將分階段嘗試戰略合作，朝向台灣連鎖藥局龍頭邁進。

優盛旗下「佑全健康人生」目前全台擁有110家藥妝及藥局門市，位居市場第2大連鎖藥局；而盛弘旗下躍獅連鎖藥局則有92家門市，排名為第3大。雙方合作即有202家的通路，初期將從供應鏈端整合做為起步，包括採購、倉儲物流、資訊系統、人力資源等功能進行整合。

杏一則是台灣連鎖醫療用品通路龍頭，為打造從醫院到社區、居家的服務串聯，將事業版圖延伸至藥局發展，併購康達美藥局，全台門市預計將於10月突破250間（大陸目前門市16家，兩岸共計266家）；看好高齡化趨勢大健康產業，持續透過併購打造全台最大連鎖長照服務、醫材通路。

根據國發會中華民國人口推估報告指出，2026年台灣老年人口占比將突破20%，成為超高齡社會的一員，台灣高齡化速度較歐、美、日等國為快；預估2030年老年人口將增至559萬人（增長63.1%）。

看好銀髮商機，三大醫療藥局通路商積極透過併購、策略結盟及線上線下整合等模式擴大規模外，也鎖定防老、養老、長照等大健康產業新商機。

杏一發言人魏子文表示，長照服務是台灣面臨高齡社會的重點產業，為滿足區域性的客群需求，持續調整門市的商品結構及行銷方案，以預防照護、老老照護為主要發展核心。

魏子文指出，杏一除了在線下的通路拓展之外，近年開始持續導入電商、網路銷售與LINE@經營，藉以增進商品銷售的管道與消費者連結度，目標是打造全台最大醫療照護連鎖通路。

盛弘也持續看好大健康產業的發展，近年積極擴大集團在醫療板塊上的布局，串連保健、檢測、預防到治療、養生到養老成為完整醫療服務供應鏈，希望打造成為大健康產業的開放式平台，期望與國內同業一起把台灣醫療健康產業的價值做大。

大樹從2012年以來，已連續6年營收維持每年成長30%，2018年營收新台幣49億元，營業額超過杏一的46.44億元及盛弘的30.55億元，大樹2018年營收年成長35.38%，也高於杏一的6.92%及盛弘的16.84%；今年截至9月止，大樹營收規模已來到47.8億元，年增率為36.61%，營收成長動能依舊強勁。

大樹表示，除了持續擴展門市規模外，也積極進行線上線下整合，推動大樹醫藥的創新服務，包括實體第4代店、智慧網路藥局、異業通路結盟和電商績效躍進等，其中電商方面，目前有阿里巴巴-天貓跨境店及大樹健康購物網。（編輯：張均懋）1081012