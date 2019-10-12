誠實蜜峰案 星國業者：投資新創應有風控準備

（中央社記者黃自強新加坡12日專電）「誠實蜜蜂」拖欠台灣業者貨款引發爭議，同屬新創事業的星國跨境求職網站業者分析，新創比其他行業要承擔更多風險，投資者應具風險控管準備，但莫澆熄對新創熱情與信心。

總部設在新加坡的「誠實蜜蜂」（Honestbee）2日通知台灣業者，稱總部需要更長的時間募資，台灣辦公室將搬離原址，不會有任何工作人員續留台灣，要求業者直接聯絡新加坡總部處理貨款及債務相關問題。

台灣受害業者雖籌組自救會爭取權益，但誠實蜜蜂也表示目前已在法院監督之下進行業務重組，在新加坡高等法院處理之際，無法發表評論。

同屬新創產業的跨境求職網站 Meet.Jobs 創辦人林昶聿今天接受中央社專訪，他以同樣遭受誠實蜜蜂拖欠款項為例，說明對新創產業發展態度。

林昶聿表示，他們從2015年底與誠實蜜蜂配合過程中的確有從中獲利，成功聘用不少台灣優秀軟體人才，雖不預期最終拿回遭拖欠款項，但誠實蜜蜂資金出問題前的確發展有聲有色，前景看好。

他指出，新加坡這幾年非常鼓勵新創事業，對於誠實蜜蜂目前處境感到十分可惜，不希望這件事情讓新創事業風氣受到損傷、逕自批評不要和新創合作，抑或新創業務經營不穩定等評論。這等於澆熄了對新創事業的熱情與信心。

林昶聿認為，所有公司都有可能明天就倒閉風險，只是機率大小不同，新創事業原本就承擔著不少風險，如果與新創合作的人或業者都要這樣的心理準備。

他說，如果最終發現無法取回遭拖欠貨款，倒不如拍拍肩，並以「兄弟，我們這幾年合作很開心，下一次創業再加油」相互鼓勵，落井下石沒有意義。

林昶聿強調，新加坡的新創環境與台灣相比容易募資，做生意觀念與視野更具國際觀，但新創都有不同程度風險，可能發生無法取回投資款項結果，投資人要認清並評估新創公司可靠度，再去與新創業者合作。

誠實蜜蜂由孫志偉（Joel Sng）等人共同創立，曾是新加坡新創業界佳話，在日本、香港、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、台灣與菲律賓推出生鮮熟食等外送服務，被認為是亞洲最大生鮮雜貨線上採購外送平台。

誠實蜜蜂今年初傳出裁員等情形，新加坡營運總部5月停止本地食物外送服務與暫停洗衣服務。誠實蜜蜂8月6日舉行向新加坡高等法院聲請債務延期償付的審前會議，法院最近也裁准延期償付債務，期限延至2020年1月31日。（編輯：高照芬）1081012