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美中貿易戰商機湧現 在泰台商受惠

最新更新：2019/10/13 20:51
美中貿易戰讓不少位於中國大陸的廠商出走東南亞，台商呂生意比著身後的空地表示他預估明年初就可以蓋好新廠房，增加工廠的產能。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年10月13日
美中貿易戰讓不少位於中國大陸的廠商出走東南亞，台商呂生意比著身後的空地表示他預估明年初就可以蓋好新廠房，增加工廠的產能。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年10月13日

（中央社記者呂欣憓曼谷13日專電）美中貿易戰開打，不少在泰國的台商受惠於廠商轉單，但台商分析，這鍋飯並非人人吃得了，唯有準備好的人，才能在這波浪潮中站穩，甚至進一步提升公司營運能力。

走進曼谷市東郊北柳府（Chachoengsao）的台商工廠，大台機器不停運轉，燥熱空氣中傳來機器運轉的油味，員工的手沒有停過地不斷組裝零件，這裡是由台商呂生意經營的匠威（Jumpway）公司，製造汽車零組件、機器零件、電腦零件、發光二極體（LED）燈組等。

因為這波美中貿易戰，不少大陸台商紛紛往東南亞遷移，匠威公司接到大陸台商轉單合作的生意，呂生意一邊在工廠內走動，一邊指著工廠不遠處的空地，空地遠處有兩座正在興建的廠房，他說，預估明年初可以蓋好，增加工廠的產能。

呂生意隨後轉往原是會議室、現已改為小型組裝工作室的房間說，製作LED廠商來找匠威合作，這間工作室現在為這間LED廠商組裝，預計明年可以外銷。

因為美中貿易戰，最近幾個月不少從中國大陸過來的廠商和呂生意洽談，但呂生意直言有的單他不敢接，「接了也無法做，先求穩定，有能力消化再來談，品質產能要對稱，到時候出了錯誤，這是形象問題，不要說吃不下來也要吃」。

他笑稱自己的嗜好就是蓋工廠，公司買下的地他每年蓋，打算蓋到滿為止，也因為不停蓋工廠，剛好搭上美中貿易戰浪潮，可以迅速接下從大陸轉出的訂單。

由台商經營的永大紙器印刷公司（Mae Mae）也因為這波貿易戰受惠，預估第4季業績至少可以成長20%，按照這波發展，明年可成長30%到40%。

永大紙器董事長張文煥已來泰30年，經歷過金融海嘯、紅衫軍、軍人政變、水災、匯率升貶值，在他看來，美中貿易戰是危機也是商機，只要自身體質夠好，就能在浪潮中站穩，屹立不搖。

永大紙器就位在曼谷市南郊、許多台商工廠聚集的北欖府（Samut Prakan），不少知名品牌是永大的客戶，張文煥形容自己以平常心看待貿易戰，不能因為貿易戰的機會，就貿然投資，要考慮現在的產能和團隊能力，「不然來得快，吃不下、會噎住，吃過多會吐出來，反過來對公司是很大傷害」。

面對不少人詢問如何在美中貿易戰尋找商機，張文煥反問：「你準備好了嗎？」他說，如果太仰賴這波貿易戰，「貿易戰過去了怎麼辦？投資過多怎麼辦？」如果平時沒準備，貿然接單，這波商機會是危險的時機，但如果平時下功夫，這是一個機會，「這波貿易戰讓我們公司品質和產值可以更上一層樓」。

張文煥說，他平均每年約投資一億泰銖在購買或更新機器設備、土地取得、團隊培訓上，「因為有這些設備，客戶才選中我，我們價格還比別人貴，但我們有保障」。

不只公司要有長遠的規劃和投資，評估客戶也是個重要工作，張文煥說，有未來性的客戶是首選，越是要求嚴格的客戶代表越有保障，「如果只是趁著美中貿易戰把泰國當跳板的客戶就不能隨便接，選擇永續經營客戶很重要，否則那鍋飯吃不了，反而造成反效果」。（編輯：林憬屏）1081013

泰國台商呂生意的匠威公司接到不少從中國大陸轉出的訂單，圖為匠威公司正在興建的廠房。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年10月13日
泰國台商呂生意的匠威公司接到不少從中國大陸轉出的訂單，圖為匠威公司正在興建的廠房。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年10月13日
永大紙器公司董事長張文煥來泰30年，經歷過金融海嘯、紅衫軍、軍人政變等，在他看來，美中貿易戰是危機也是商機，只要自身體質夠好，就能在浪潮中站穩。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年10月13日
永大紙器公司董事長張文煥來泰30年，經歷過金融海嘯、紅衫軍、軍人政變等，在他看來，美中貿易戰是危機也是商機，只要自身體質夠好，就能在浪潮中站穩。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年10月13日
永大紙器公司董事長張文煥每年要投資約一億元泰銖在更新設備和員工訓練上，如此一來才能做最好準備以迎接各種商機。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年10月13日
永大紙器公司董事長張文煥每年要投資約一億元泰銖在更新設備和員工訓練上，如此一來才能做最好準備以迎接各種商機。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年10月13日
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