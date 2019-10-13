美中貿易戰商機湧現 在泰台商受惠

美中貿易戰讓不少位於中國大陸的廠商出走東南亞，台商呂生意比著身後的空地表示他預估明年初就可以蓋好新廠房，增加工廠的產能。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年10月13日

（中央社記者呂欣憓曼谷13日專電）美中貿易戰開打，不少在泰國的台商受惠於廠商轉單，但台商分析，這鍋飯並非人人吃得了，唯有準備好的人，才能在這波浪潮中站穩，甚至進一步提升公司營運能力。

走進曼谷市東郊北柳府（Chachoengsao）的台商工廠，大台機器不停運轉，燥熱空氣中傳來機器運轉的油味，員工的手沒有停過地不斷組裝零件，這裡是由台商呂生意經營的匠威（Jumpway）公司，製造汽車零組件、機器零件、電腦零件、發光二極體（LED）燈組等。

因為這波美中貿易戰，不少大陸台商紛紛往東南亞遷移，匠威公司接到大陸台商轉單合作的生意，呂生意一邊在工廠內走動，一邊指著工廠不遠處的空地，空地遠處有兩座正在興建的廠房，他說，預估明年初可以蓋好，增加工廠的產能。

呂生意隨後轉往原是會議室、現已改為小型組裝工作室的房間說，製作LED廠商來找匠威合作，這間工作室現在為這間LED廠商組裝，預計明年可以外銷。

因為美中貿易戰，最近幾個月不少從中國大陸過來的廠商和呂生意洽談，但呂生意直言有的單他不敢接，「接了也無法做，先求穩定，有能力消化再來談，品質產能要對稱，到時候出了錯誤，這是形象問題，不要說吃不下來也要吃」。

他笑稱自己的嗜好就是蓋工廠，公司買下的地他每年蓋，打算蓋到滿為止，也因為不停蓋工廠，剛好搭上美中貿易戰浪潮，可以迅速接下從大陸轉出的訂單。

由台商經營的永大紙器印刷公司（Mae Mae）也因為這波貿易戰受惠，預估第4季業績至少可以成長20%，按照這波發展，明年可成長30%到40%。

永大紙器董事長張文煥已來泰30年，經歷過金融海嘯、紅衫軍、軍人政變、水災、匯率升貶值，在他看來，美中貿易戰是危機也是商機，只要自身體質夠好，就能在浪潮中站穩，屹立不搖。

永大紙器就位在曼谷市南郊、許多台商工廠聚集的北欖府（Samut Prakan），不少知名品牌是永大的客戶，張文煥形容自己以平常心看待貿易戰，不能因為貿易戰的機會，就貿然投資，要考慮現在的產能和團隊能力，「不然來得快，吃不下、會噎住，吃過多會吐出來，反過來對公司是很大傷害」。

面對不少人詢問如何在美中貿易戰尋找商機，張文煥反問：「你準備好了嗎？」他說，如果太仰賴這波貿易戰，「貿易戰過去了怎麼辦？投資過多怎麼辦？」如果平時沒準備，貿然接單，這波商機會是危險的時機，但如果平時下功夫，這是一個機會，「這波貿易戰讓我們公司品質和產值可以更上一層樓」。

張文煥說，他平均每年約投資一億泰銖在購買或更新機器設備、土地取得、團隊培訓上，「因為有這些設備，客戶才選中我，我們價格還比別人貴，但我們有保障」。

不只公司要有長遠的規劃和投資，評估客戶也是個重要工作，張文煥說，有未來性的客戶是首選，越是要求嚴格的客戶代表越有保障，「如果只是趁著美中貿易戰把泰國當跳板的客戶就不能隨便接，選擇永續經營客戶很重要，否則那鍋飯吃不了，反而造成反效果」。（編輯：林憬屏）1081013

泰國台商呂生意的匠威公司接到不少從中國大陸轉出的訂單，圖為匠威公司正在興建的廠房。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年10月13日

永大紙器公司董事長張文煥來泰30年，經歷過金融海嘯、紅衫軍、軍人政變等，在他看來，美中貿易戰是危機也是商機，只要自身體質夠好，就能在浪潮中站穩。中央社記者呂欣憓曼谷攝 108年10月13日