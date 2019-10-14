華航停賣菸半年 海關證實要求改逐班申報

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）華航表示，由於新免稅菸通關作業繁複，因此停售機上菸品銷售半年。台北關解釋，過去給予華航很大自主管理空間，但卻出現重大申報不實情形，才會要求華航須「逐班申報」免稅菸、酒，為期半年，以示警惕。

受私菸案影響，財政部關務署台北關日前發函通知華航，要調整機上免稅菸、酒通關作業，由「整單申報」改為「逐班申報」，華航今天證實，因「逐班申報」作業太過繁複，將增加報關成本，因此從13日起，停止在機上銷售免稅菸品半年。

對此，台北關官員強調，停售機上菸品，是華航在評估通關成本及機上銷售利益後，自行做出的決定，並非是海關要求禁賣；站在海關立場，華航在私菸案中，出現菸品通關放行後流向不明問題，違反自主管理精神，必須要有所作為，以示警惕。

台北關官員解釋，體諒每天進出航班數量很多，原本機上免稅菸、酒通關，都是採「整單申報」，例如航空公司估出這1到2天需要的數量，合併在一張出口報單申報即可，海關查核後整單放行，之後再由航空公司自行分批裝機，事後再將免稅菸、酒上機數量等物流資訊回報給海關。

台北關官員指出，華航在私菸案中，沒有落實自主管理，因此日前發函給華航，從14日起，要收回這項便利措施，機上銷售的免稅菸、酒，必須「逐班申報」，一個航班進行一次申報，為期6個月；期間若華航沒有再出現違規事項，再恢復原本通關方式。

台北關官員說，限制華航須改為「逐班申報」，用意不是不讓華航在機上販售菸品，目的在請華航落實清楚申報；此次規定也只針對華航，其餘航空公司不受影響。（編輯：張均懋）1081014