北市房市交易內湖最熱 萬華每坪單價漲勢居冠

（中央社記者潘羿菁台北15日電）天龍國房市交易熱區出爐，台北市地政局統計今年前9月，內湖區建物買賣移轉棟數以2931棟拿下北市之冠，中山區則是以2881棟數緊追在後。

有趣的是，萬華區交易相較2016年同期衰退19.1%，是唯一負成長行政區域，但每坪單價卻走高，漲幅位居北市冠軍。

永慶房屋指出，房地合一自2016年上路，讓短期交易的投機客退潮，房市向下修正，當年度建物買賣移轉棟數降至24.5萬噸，創史上新低紀錄，不過近年房市景氣逐漸回溫，2018年交易量回升至27.8萬棟，估計今年度有望上看29萬棟，房市動能漸增又以台北市交易最明顯，今年前9月移轉棟數達到2萬棟，較2016年同期成長28.7%。

若以行政區域觀察，台北市地政局統計，內湖區今年前9月交易棟數為2931棟，位居北市行政區之冠，較2016年同期爆量成長76.1%，也因為交易大幅上揚，推升每坪單價從新台幣51.6萬元上漲至52.7萬元，漲幅約2.1%。

中山區以2881棟緊追在後，較2016年前9月成長31.3%，每坪單價從62.4萬元漲至63.5萬元，較2016年同期漲幅1.8%，居三者為大安區的1954棟，較2016年同期成長48.7%，單價卻下滑2.7%，但仍堅守在每坪83萬元。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，內湖區有著內科大量就業人口支撐房市，加上捷運開通後，讓內湖生活機能逐步完善，區域內綠覆率高，近年又有百貨商場陸續進駐，吸引不少名人與科技人置產，讓內湖區購屋需求不減，房市交易表現亮眼。

而中山區屬於台北市早期開發區域，有完善的交通路網、頻繁的商業活動，生活機能完善，加上住宅產品多元，從豪宅到套房一應俱全，一直是台北市的房市交易常勝軍。

值得注意的是，萬華區今年前9月交易棟數為1577棟，較2016年同期衰退19.1%，是天龍國當中唯一負成長的行政區域，不過每坪單價卻從44.9萬元，上漲至46.6萬元，相較於2016年同期價格水準，漲幅高達3.8%，漲勢是台北市所有行政區域之冠。（編輯：林孟汝）1081015