美中達協議金價仍有撐 專家：長線上看1600美元

（中央社記者劉姵呈台北15日電）美中達成初步貿易協議，但黃金現貨價格仍支撐在每英兩1480美元之上。專家認為，短期因素對金價影響很有限，且如果美國年底降息、貿易戰仍處於長期戰，看好今年底前或明年第1季金價將漲至1600美元。

受到上周美中貿易談判樂觀情緒，加上美元指數反彈等影響，壓抑黃金現貨價格14日開盤走低至1482.5美元，收盤拉回至1492美元附近。

對於美中達成初步貿易協議，市場關心短線黃金價格是否受影響，有「黃金王子」封號的台灣銀行貴金屬部副理楊天立今天出席「台灣銀行2020庚子鼠年暨貴金屬新品上市發表會」時向中央社記者表示，短期的談判消息對金價的影響很有限，因為市場在買進黃金的時候，考慮的是更大的圖像。

他舉例，像是美中之間的角力是否為長期發展、明年美國總統競選、美國貨幣政策等；另外全球局勢變化快速，包括地緣政治發展、歐洲經濟、英國脫歐情勢不明等，都會為全球市場帶來變數。

楊天立認為，金價從5月到現在上漲超過23%，上漲這麼多勢必會有技術性修正；從目前局勢來看，整個黃金市場會採取一種「以盤代跌」、不是「拉回整理」的方式在修正，現在也看到，只要修正到1480美元，賣盤就有明顯的縮手，開始有低接買盤進入。

他繼續表示，也就是說，1480關卡是頸線支撐，短期金價大約會在1450美元至1480美元之間反覆測試；再者，據他的觀察，目前還是「避險買盤」比較多，在這當中投機性的資金不多，整體趨勢相對安全，「這也表示市場處於保持觀望，靜待美中貿易談判、美國貨幣政策等進一步發展」。

楊天立強調，除非美國今年底前不降息、美中貿易戰趨緩，才可能朝1450美元測試；反觀，如果美國年底仍然是降息的趨勢、美中之間仍有緊張關係，處於長期戰的話，金價就會支撐在1480美元之上；長線他看好金價為上漲趨勢，最快在今年底前或明年第1季，就有機會挑戰1600美元。（編輯：趙蔚蘭）1081015