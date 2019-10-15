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上市公司9月營收年減0.26% 油電塑膠業衰退

最新更新：2019/10/15 18:37

（中央社記者潘智義台北15日電）台灣證券交易所統計，全體上市公司9月營收新台幣3兆50億元，較去年同期減少78億元，減幅0.26%。主要成長產業為汽車、資訊服務及其他業，衰退主要為油電燃氣業、塑膠工業及電機機械業。

證交所指出，9月營收成長公司共442家，衰退公司共495家。1至9月全體上市公司營收總計23兆7083億元，較去年同期成長1680億元，增幅0.71%，前9月營收成長公司共438家，衰退公司共499家。

另外，全體上市公司1至9月累計營收主要成長產業為資訊服務業、其他業及航運業，衰退趨勢主要產業為電器電纜業、電機機械業及塑膠工業。

證交所表示，全體上市公司9月營收成長較大產業，汽車工業因個別公司車款熱銷配額提升，資訊服務業因新產品推出及資訊整合需求提升，其他業因鞋品出貨暢旺，及新增合併子公司營收，營收較去年同期成長。

至於9月營收衰退較大產業，油電燃氣業因個別公司出貨量下降，塑膠工業因整體市況不佳，及定檢等因素使出貨量下降，電機機械業因個別公司受子公司申請重整及清算因素影響，造成9月營收較去年同期衰退。（編輯：張均懋）1081015

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