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鈺齊第3季獲利年增92.4% 續創新高

最新更新：2019/10/15 20:20

（中央社記者潘智義台北15日電）製鞋廠鈺齊國際今天公布，第3季歸屬母公司稅後淨利新台幣4.06億元，較第2季成長36.8%，較去年同期大增92.4%，稅後每股盈餘（EPS）2.44元，連創歷年單季歷史新高。

鈺齊國際統計，第3季合併營收為34.5億元，較第2季成長2.8%，較去年同期大增33.2%。累計前3季合併營收93.82億元，較去年同期成長27.2%，歸屬於母公司稅後淨利9.08億元，較去年同期成長65.1%，EPS為5.65元，也連續創歷史新高。

鈺齊國際表示，第2季利用傳統年節後大量招工，加速擴增新產線，雖需面對新產線學習成本，但做好營業費用控管，又具規模經濟效益，第2季單季稅後淨利2.96億元，再創歷史新高後，進入與第2季同為生產秋冬鞋款的第3季，在走過第2季新線學習歷程之後，實力已明顯更上一階，第3季歸屬母公司淨利4.06億元，又續創歷史新高。

鈺齊指出，全球運動休閒產業趨勢明朗樂觀，與品牌客戶建立良好的合作基礎，產能擴增速度與訂單成長幅度搭配得宜，使產能利用率維持在高水準。（編輯：郭萍英）1081015

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