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台積電法說會前夕本土法人賣超 股價仍續創新高

最新更新：2019/10/16 17:13

（中央社記者張建中新竹16日電）台積電法人說明會將於17日登場，今天外資持續買超，投信與自營商則賣超1910張，呈土洋法人對作局面，台積電股價仍收在新台幣296.5元，續創歷史新高價。

受惠智慧手機市場旺季需求暢旺，7奈米製程產能滿載，台積電第3季營運繳出亮麗成績單，季營收達2930.46億元，改寫歷史新高紀錄。

法人看好，台積電法說會可望釋出好消息，在客戶需求依然強勁下，第4季業績應可更上層樓，全年業績也將優於去年水準，續創歷史新高。

法人並預期，台積電在5G與高效運算強勁需求驅動下，明年7奈米製程業績可望持續高度成長，5奈米也將量產挹注業績，整體營運應可重返長期成長軌道。

台積電本週在外資積極搶進，股價與市值天天創新紀錄，儘管今天本土法人投信與自營商合計賣超1910張，不過，外資持續買超6835張，仍推升台積電股價攀高至296.5元，再漲3元，續創新天價，市值7.68兆元。

據統計，外資近3個交易日共買超台積電1萬6287張，台積電股價漲14.5元，漲幅5.14%，市值大增約3760億元。（編輯：黃國倫）1081016

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