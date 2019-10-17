助工具機業者固本轉型 6000萬科專計畫明年啟動

（中央社記者廖禹揚台北17日電）為協助國內工具機產業度過美中貿易戰衝擊，政府提出三大策略協助，其中為鼓勵業者持續研發升級，經濟部規劃明年投入新台幣6000萬元，鼓勵業者以既有機種提升附加價值。

受到美中貿易戰影響，國際景氣放緩使投資轉趨保守，主供生產製造所用的工具機產業大受衝擊，今年1到9月出口衰退14.2%，政府因此祭出三大策略協助，包括資金融通、擴大訂單、固本轉型。

工業局副局長楊志清在固本轉型部分，為鼓勵業者在景氣低迷時持續投入研發，經濟部規劃明年啟動6000萬元科專計畫，協助業界以既有機種為載具，開發新技術或產品，深化機台設計分析、組裝製程、測試驗證、加工應用等技術及場域驗證，以提升效率及品質、降低成本。

楊志清表示，該計畫將透過公開申請方式，甄選業者進行研發，目前正在進行相關準備工作。

而在擴大訂單策略，楊志清說明，將分為內銷及外銷兩部分，內銷部分目前盤點共有226.69億元商機，最大宗為台商回台約194.69億，會在近3年內實現，其中約有121億預計會在明年底前採購，目前已著手盤點通過歡迎台商回台投資行動方案審查案件需求細項，以進行後續媒合。

政府部會、國營事業、相關半公股機構進行設備汰舊換新至明年底需求則預估約32億元。

楊志清並指出，工具機產業為外銷導向，去年產值1587億元中有76%為外銷，而在全球工具機供應國都受到美中貿易戰影響狀況下，除加強既有海外拓銷工作，也將瞄準生產基地移轉商機，協助業者提早至新南向市場布局。

工業局機械科科長陳珏寧進一步說明，美中貿易戰使各國廠商都開始思考轉移生產基地，或是開發第二、第三生產基地策略，其中以印尼等新南向國家最熱門，預估將有一波機械設備需求，若國內工具機業者能先到當地進行售後服務、維修據點等布局，有助提供客戶更便捷服務，在爭取訂單時奪得先機。（編輯：趙蔚蘭）1081017