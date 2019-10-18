台電增加90億元預算 二期風場仍三度流標

（中央社記者蔡芃敏台北18日電）台電提高二期風場預算至新台幣612億元，不過風場仍三度流標。台電表示，內部正在檢討流標原因，會盡力在10月底前重新公告，也會在期限內提交產業關聯執行方案計畫書。

台電積極布建離岸風電，台電董事長楊偉甫日前指出，一期示範風場將在明年底試運發電，二期風場正在積極進行採購。根據政府政策，越晚併網的風場，必須承擔越多國產化項目。台電二期離岸風場預計2024年併網，台電除了得承攬2021年、2023年等國產化項目外，要額外再承諾發電機、葉片、機艙罩、機艙底座鑄件等項目。

相較其他開發商，台電離岸風場未採逐一個別業者簽約，而是將風機、水下基礎、海上變電站、海事工程等委由單一廠商，採取大統包模式。然而，台電二期離岸風場又面臨第三度流標。

台電發言人徐造華表示，原先預算為521億元，經檢討後，台電加碼90億元，招標經費提升至612億元。另外，台電將水下基礎改採「實作實算」，為了降低風險以及提升包商意願。

徐造華說，內部正在檢討第三度流標的原因，會努力趕在10月底前上網公告。由於台電是國營事業，招標程序必須依照採購法，有許多不可控的因素。

徐造華進一步說明，內部正就各方向檢討，「但不會將調高預算視為必要條件，更不會一流標就增加預算」，台電會先洽詢各家廠商未投標的原因，再進行調整。

他強調，台電會努力促成標案，台電會在工業局規定11月15日內繳交國產化報告，內部正在趕工中，初稿已大致完成，台電一旦完成招標，會儘速補齊政府所要求的商業合約。

台電二期離岸風場核配的開發容量達300MW，預估2024年併網，徐造華說，距離實際併網時間還有4、5年，工程時間還算寬裕。雖然，標案流標會對短期造成影響，不過，台電會努力完成建置風場。（編輯：黃國倫）1081018