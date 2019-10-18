中國經濟成長率降至27年低點 亞股大多收黑

（中央社香港18日綜合外電報導）中國公布上季經濟成長速度降至接近30年來最低水準，反映北京面臨國內需求疲軟和長期美中貿易戰的雙重壓力，而陷入困境。亞洲股市今天大多應聲收黑。

中國第3季經濟成長率降至6%，為27年來最低紀錄，並接近跌出北京設定的6.0%-6.5%成長目標範圍。

儘管中國國家統計局表示，國家經濟「總體維持穩定」，但不諱言中國經濟正面臨國內外需求疲軟帶來的「越來越大下行壓力」。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）則指出，交易商擔心中國經濟成長數據不夠差，無法促使中國人民銀行推出重大刺激措施。

他在客戶報告中寫道：「人行可說手握許多政策選項來導正經濟，但很可能不願現在開啟貨幣刺激水龍頭，因此投資人正在減碼。」

上海股市今天收盤下挫1.3%，香港股市收跌0.5%，因投資人擔憂週末可能爆發更激烈抗爭。雪梨股市同樣收低0.5%，威靈頓股市收跌0.7%，首爾股市收挫0.8%，新加坡股市收低0.4%，台北、曼谷、吉隆坡和馬尼拉股市全數收黑。

但東京股市今天收盤上漲0.2%，攀上10個月來最高點。孟買和雅加達股市雙雙收紅。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1081018