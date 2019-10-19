台灣分享多元整合出行 盼為印度解決塞車問題

（中央社記者康世人孟買19日專電）2019年智慧亞洲展今天閉幕，台灣專家學者在活動期間舉辦的台印智慧城市高峰論壇中，分享台北和高雄試行的多元整合智慧出行服務經驗，盼助印度城市解決交通壅塞及管理問題。

為強化台灣與印度智慧方案創新與產業交流，中華民國對外貿易發展協會17到19日在孟買舉辦2019年亞洲智慧城市展（Smart Asia 2019），展覽期間並進行台印智慧城市高峰論壇，邀集台、印及亞洲開發銀行產官學代表參與討論、分享經驗，幫助印度發展智慧城市。

台灣大學土木工程學系教授兼台灣先進公共運輸研究中心主任張學孔、台達電副總裁蔡榮騰、創奕能源科技技術長莊嘉明、亞洲開發銀行交通專案研究員普拉德漢（Naresh Pradhan）等多位主講者針對台印智慧城市合作、印度智慧城市未來發展趨勢、智慧城市的數位轉型、城市永續發展及智慧交通等主題，和與會者深入探討未來合作方向，且發掘台印間的可能商機。

張學孔告訴中央社記者，這次論壇提出印度發展智慧城市可能面臨3項挑戰課題，第1項是機場、捷運、公車等智慧場站；第2項是電動摩托車、電動車和電動公車等電動載具，邀請亞洲開發銀行專家參與討論；第3項是多元整合智慧出行服務，希望透過台灣、國際和印度的產官學代表討論，促成更多合作，也解決印度各大城市面臨的交通問題。

張學孔介紹，台灣過去4年執行智慧交通專案，在台北、高雄試行多元整合智慧出行服務，利用各項智慧交通及網路技術，把公車、計程車、捷運、公共自行車等交通載具從第一哩路到最後一哩路整合起來，以人為本，讓人們只要利用手機軟體（App）就能尋找整合過的出行方案，促使人們能因為便利多加利用公共交通運輸出行。

他說，這項多元整合智慧出行服務，全球已有80幾個城市正在進行研究和試行，台灣過去4年也在台北、高雄推動，引起世界各國矚目。

張學孔指出，由於印度各大城市的公共交通載具也有多樣選擇，包括公車、捷運、計程車和電動人力車及人力車等，若能透過多元整合智慧出行服務予以整合，提供民眾更好、更便利的出行選擇，將有助提升公共交通載具的利用率，減少城市交通堵塞及車輛成長過快的問題，這次論壇特別請到協助台北、高雄推行多元整合智慧出行服務的台灣專家，分享相關經驗。

他認為，透過論壇就無人自駕公車、電動公車、多元整合智慧出行服務，將可強化台印在這方面的軟硬體合作，甚至協助台灣相關業者把技術和服務輸出到印度，也能解決印度各城市交通擁擠的問題。（編輯：林憬屏）1081019