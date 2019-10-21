台北國際自行車展2020年3月登場 規模歷年最大

（中央社記者郝雪卿台中21日電）「2020台北國際自行車展」將於明年3月在南港展覽館一館及二館登場，外貿協會秘書長葉明水今天在台中舉行的記者會指出，明年參展規模上看3800個攤位，是歷年最大。

「2020台北國際自行車展」記者會今天在中華民國對外貿易發展協會台中辦事處舉行，除了國內記者外，還有數十名國外記者出席，會中由外貿協會秘書長葉明水、交通部觀光局主秘林坤源、自行車輸出業同業公會理事長曾崧柱等人說明車展內容。

葉明水表示，2020台北自行車展將於明年3月4日到7日在台北南港展覽館一館及二館登場，將集結全球自行車及零配件、電動自行車、電機系統、智慧應用及騎行服務等1250家廠商參加，整體規模上看3800個攤位，是歷年最大。

葉明水指出，自行車廠商配合全球市場趨勢，從傳統自行車轉移到電動自行車，現場特設「電動自行車及電機系統區」廣邀海內外電動自行車廠商參展，包括電機馬達、電池模組、充電器、電源管理系統等商品，已有近200個攤位的展出規模，較往年成長1倍。另外，這次海外參展廠商比率占25%，顯示國際新興品牌也將台北自行車展視為進軍或拓展亞洲市場的最佳管道。

林坤源表示，交通部結合自行車業界推廣自行車道同樣不遺餘力，友善設施也有助帶動自行車產業，25日有一場自行車登山挑戰賽，就吸引國際自行車選手來台挑戰，從平地騎到海拔3275公尺，沿途風景優美，國外也相當肯定台灣自行車騎乘環境。

曾崧柱表示，全球自行車產業正在進化，進入新的電動自行車元年，台灣除了提高自行車品質，也要鞏固自行車基地，讓遊客不只可以到台灣騎乘自行車，享受台灣人文美麗風景，還能讓大家看到台灣優質自行車環境。（編輯：洪學廣）1081021