施振榮攜手青年藝術家 開發銀髮族商機

10月底將登場的無齡生活館以「覓・無齡」主題首創「藝企共創」模式，智榮基金會董事長施振榮（右2）21日與共同策展人李竺姮（右1）、兩位青年藝術家崔綵珊（左1）及李杰恩（左2）分享策展概念。（智榮基金會提供）中央社記者吳家豪傳真 108年10月21日

（中央社記者吳家豪台北21日電）2019亞洲樂齡智慧生活展將於31日起在高雄登場，宏碁集團創辦人施振榮創立的智榮基金會是展覽中「無齡生活館」共同主辦單位，將攜手年輕藝術家的創作，為產業界找到切入銀光經濟的創新模式。

此次「無齡生活館」集結5位年輕藝術家，攜手宏碁集團、桂冠實業、裕隆集團、新光集團與智榮基金會，以5幅互動式的藝術作品演繹無齡生活的呼吸與感觸，並鼓勵民眾走出展區之後，開始實踐自己的無齡生活。

施振榮今天表示，隨著台灣及世界各國高齡化社會的來臨，未來銀光經濟可以帶動及發展的新產業相信將會陸續崛起，只要能夠掌握年長者的需求，進一步開發出新服務，不僅可以滿足台灣長者的在地需求，待做出示範，還有機會進一步國際化。

施振榮指出，智榮基金會是此次主題館的共同主辦單位，首度嘗試在傳統的商業性展覽中引進藝文元素，希望借重年輕藝術家的創新與創意，藉此串連藝文元素與產業發展，為產業界引進新的活力，以創新的「藝企共創」合作來推動產業發展新格局。

此次「覓・無齡」主題館共同策展人李竺姮說，銀光經濟是否崛起，就看兩股力量覺醒的速度。第一股力量來自市場，中高齡人群面對老的觀念要改變，以前求生存，現在要懂生活，重建過日子的意識。第二股力量則來自產業，希望能為整體社會創造更大的價值，讓社會能永續發展。（編輯：趙蔚蘭）1081021