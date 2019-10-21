中環進軍文創產業 翁明顯：不再擴大投資製造

（中央社記者韓婷婷台北21日電）中環集團除光碟本業外，近年在陽明山比夢生活園區發展文創休閒產業。中環董事長翁明顯表示，有感美中貿易紛擾，電子產業越來越辛苦，未來光碟本業重心將放在行銷，也會持續推動打造台灣文創產業。

翁明顯今天在陽明山比夢生活園區舉行的記者會上指出，光碟本業未來重心將放在行銷面，不會再擴大製造業投資；明年完成購併日商Verbatim切入上游品牌完後要加強內部管理，新事業不只是光碟，增加硬碟SSD及各種電子零件 ，中環不再擴增其他製造生產，將朝向品牌行銷。

至於光碟市場，翁明顯說，雖然產業規模持續下滑，但受惠競爭對手持續退出，目前全球市占率超過50%，平均毛利率在20%左右，未來市占不排除持續提升，目前主要需求還是來自儲存，包括國防以及醫療等產業。

另外，翁明顯將持續推動打造台灣文創產業，他認為台灣是個美麗的島嶼國家，自然生態是全球獨步，可以發展成觀光島，交通建設是重點，他呼籲觀光局可以建構藍色公路，配合東海岸的風景，發展遊艇業。

比夢園區最後一塊拼圖比夢文創於18日正式開幕，讓園區風貌更完整，賣場的設計維持原本的美式風格。中環表示，開設比夢文創是以豐富生活質感為主要目的，提供多樣性的產業結合特色文化產品，各式具有創意的好物融入民眾的日常食、衣、住、用等居家需求。

繼陽明山的比夢園區後，翁明顯指出，下一個文創土地將鎖定台南沙崙占地200公頃的土地，希望能透過公平競爭的模式取得經營權。

翁明顯強調，「比夢文創」以台灣在地文化為出發點，為台灣的設計創意打造一個文創集散地，共創更美好的新生活型態。（編輯：林淑媛）1081021