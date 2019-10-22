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iPhone SE2傳採LCP天線設計 嘉聯益可望受惠

最新更新：2019/10/22 09:35

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）蘋果明年初新品動向市場關注，中國媒體引述分析師預估，明年第1季蘋果可能推出iPhone SE2，將採用LCP天線設計，包括日廠Murata和台廠嘉聯益可望受惠。

中國科技網站引述天風證券分析師郭明錤報告預期，明年第1季蘋果可能推出iPhone SE2，將採用液晶聚合物LCP（Liquid crystal polymer）天線設計，有利傳輸效能。

從供應商來看，郭明錤預估，LCP天線供應商包括日本村田製作所（Murata）以及台廠嘉聯益，供貨比重各約50%，預計明年第1季初期開始出貨，預期蘋果會再增加1或2家軟板生產商以降低供貨風險。

報告指出，蘋果在明年將採用更多LCP天線改善iPhone傳輸效能，因此LCP天線出貨量可望較今年顯著成長。

觀察iPhone SE2出貨表現，郭明錤預估，明年出貨量約2000萬支到3000萬支。

從規格來看，郭明錤先前報告預估，iPhone SE2將會有64GB和128GB兩種儲存容量機種，大部分外觀設計與硬體規格與iPhone 8相似，預估配備A13處理器與3GB容量的LPDDR4X記憶體。新款iPhone SE2售價約399美元起（約合新台幣1.22萬元）。

展望明年第1季出貨表現，郭明錤日前指出，蘋果調升部分供應商在今年第4季出貨預估或產能需求，主要是為了確保明年第1季iPhone出貨能滿足市場需求。

受惠iPhone 11因低價帶動的換機需求、加上預期iPhone SE2從明年第1季開始出貨，預估明年第1季iPhone總出貨量可較今年同期成長約10%。（編輯：鄭雪文）1081022

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