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華碩新手機進軍巴西 外資看好營益率回升

最新更新：2019/10/22 13:51
電腦品牌廠華碩董事長施崇棠22日率領團隊前往巴西聖保羅舉辦記者會，發表新一代智慧型手機及電競手機。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真 108年10月22日
電腦品牌廠華碩董事長施崇棠22日率領團隊前往巴西聖保羅舉辦記者會，發表新一代智慧型手機及電競手機。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真 108年10月22日

（中央社記者吳家豪台北22日電）電腦品牌廠華碩看好巴西市場潛力，今天由董事長施崇棠率領團隊前往聖保羅，發表搭載翻轉式相機的新一代智慧型手機ZenFone 6及電競手機ROG Phone II；外資看好華碩整體營益率將回升至3.2%。

華碩巴西發表會現場有超過800名媒體、科技意見領袖與經銷夥伴出席。施崇棠說，今年不只是華碩創立30週年，也是華碩深耕巴西的第11個年頭，持續以創新科技提供用戶更極致、在地化的數位生活體驗。

亞系外資日前發布研究報告指出，不預期華碩智慧型手機事業能在2021年前轉虧為盈，但華碩去年12月宣布打消庫存和重新分配資源，可帶來正面影響，預估華碩今年第3季和第4季營業利益率將回升到3.2%，第4季營收將季增2%，看好2020年營收將與今年持平、2021年營收將成長1%。

為反映營收趨穩、營業利益率落底反彈和穩定配息，亞系外資將華碩投資評等從「劣於大盤」調升至「中立」，目標價從174元上修到182元。（編輯：楊凱翔）1081022

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