外送員撞人 保險局：強制險會理賠

（中央社記者劉姵呈台北22日電）美食平台外送員車禍事故頻傳，一度傳出機車強制險不理賠的消息；金管會保險局表示，強制險並無區分自用或營業用，只要是交通事故導致體傷、失能或死亡，均可獲得理賠。

美食平台外送員騎機車意外事故頻傳，相關保險賠償引發關注，除了外送員的保障外，民眾也擔心外送員的機車若屬於「營業用」，若遭撞，無法獲得保險理賠。

金融監督管理委員會保險局官員今天向中央社記者表示，汽機車的強制險屬於政策保險，每位駕駛都必須投保，且理賠範圍為同車乘客、車外第三人的體傷賠償，因此並沒有區分自用或營業用。

保險局官員強調，只要發生交通事故撞到別人時，強制險就會啟動，對方及同車乘客包括體傷、失能或死亡，均可獲得理賠；相反地，若是別人來撞也是如此，都可以交叉理賠。

官員說，除非肇事方沒有投保強制險，或是自撞，所有賠償才必須自己全額負擔。針對強制險不賠的狀況，產險業者也建議，可投保有附加駕駛人傷害保險的強制險，另外，若有更多預算，可同時加保第三人責任險，保障對象為第三人，可保障人身傷害以及強制險不賠的財物損失。

此外，保險局表示，目前產、壽險公會已提出現有的團體保險、第三人責任險、營業用機車險等商品建議，待交通部或勞動部確定政策方向後，再了解現有保單能否滿足需求，進一步決定是否要擬定新商品。（編輯：鄭雪文）1081022