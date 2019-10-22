黃國昌邀工商團體談房地產 商總將派員交流

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）居住正義改革聯盟、時代力量立委黃國昌今天向三大工商團體遞出討論房地產邀請。商業總會理事長賴正鎰指出，將派員交流，同時建議政府應多建社會住宅，照顧弱勢及青年。

居住正義改革聯盟共同發起人、時代力量立委黃國昌，今天遞送「公開對談」邀請函給中華民國全國商業總會、中華民國全國工業總會以及中華民國工商協進會等工商團體。

居住正義改革聯盟臉書貼文指出，工商界鼓吹加碼房地產，像是當政府規劃限制回流台資買房時，商總理事長賴正鎰就說回台資金不該綁手綁腳，並主張要降低住宅持有稅跟交易稅來「復甦房地產動能」；工商協進會理事長林伯豐認為，希望對財務槓桿有問題的保險業，開放購買預售屋；因此，居住正義改革聯盟在向工商界代表提出邀請，討論「房地產究竟是不是經濟的火車頭？」

工總表示，目前理監事都在雲林六輕開會，而且房地產、居住正義並非工總範疇；工商協進會表示，由於理事長林伯豐不是房地產專業，工商協進會應該不會派代表參加。

相較其他兩個工商團體，商總正面回應黃國昌邀請。身兼商總理事長和鄉林建設董事長的賴正鎰指出，剛剛才得知此事，了解居住正義改革聯盟實際訴求後，會派員與他們交流，一同探討對房地產的看法。

除了派員與居住正義改革聯盟溝通，賴正鎰建議，政府應該給予弱勢者、青年更多協助，像是建置社會住宅，以大眾負擔得起的價格出租、出售給需要的人。「政府這方面力道一直不夠，應該給予更多協助以及關心」。（編輯：鄭雪文）1081022