力成第3季獲利季增45% 創4個季度高

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）記憶體封測廠力成第3季稅後淨利新台幣16億元，季增45%，是4個季度來高點，每股稅後純益2.06元，第3季毛利率站上20%，也是4個季度高點。

力成第3季合併營收新台幣177.05億元，較第2季150.8億元成長17.4%，比去年同期182.76億元減少3.1%，第3季合併毛利率20.1%，較第2季毛利率17.2%增加2.9個百分點，較去年同期21.4%減少1.3個百分點。法人指出力成第3季毛利率是4個季度高點。

力成指出，第3季營運成果比預期好，其中第3季較第2季在NAND型快閃記憶體（NAND Flash）客戶拉貨增加，此外產能利用率增加，其中封裝稼動率第3季約85%到90%，測試約70%。不過較去年同期來看，去年同期測試稼動率約80%，此外去年同期動態隨機存取記憶體（DRAM）營收增加。

力成第3季合併營業利益25.1億元，營業利益率14.2%，較第2季11.1%增加3.1個百分點，較去年同期15.4%減少1.2個百分點。

第3季歸屬母公司業主淨利16億元，較第2季11.03億元成長45%，比去年同期19.03億元減少15.9%。第3季每股稅後純益2.06元，優於第2季EPS 1.42元，低於去年同期EPS 2.45元。法人指出力成第3季獲利是4個季度高點。

累計今年前3季力成合併營收472.17億元，較去年同期513.99億元減少8.14%，前3季合併毛利率18%，較去年同期21%減少3個百分點，前3季歸屬母公司業主淨利37.56億元，較去年同期48.73億元減少22.9%，前3季每股稅後純益4.84元，低於去年同期EPS 6.27元。

從產品線服務來看，第3季封裝占比約67%，系統級封裝和模組占比約10%，測試占比約23%；從產品來看，第3季邏輯晶片占比約28%，系統級封裝和模組占比約9%，快閃記憶體占比約39%，DRAM占比約24%。（編輯：林興盟）1081022