拚新南向國家投保協定更新 經部：持續努力

（中央社記者廖禹揚台北22日電）台灣連續兩年與新南向國家簽署更新投資保障協定（BIA），今年在台商積極評估對新南向國家投資同時，能否達到「一年一更新」目標，經濟部政務次長王美花今天表示，仍在努力。

台灣過去與新南向各國已簽定的BIA歷史已久，在政府積極推動新南向政策下，2017年及2018年分別與菲律賓、印度重新簽約，就新的經濟狀況、商業模式修正內容，也讓雙方企業在投資時更有保障。

在美中貿易戰陰影下，台商規劃轉移生產基地，除回台外，新南向國家是最熱門選項，能否藉由投保協定保障雙方權益，也成為業者關注焦點。對於今年是否可達到「一年一更新」的目標，王美花今天出席輸出入銀行新南向成果發表會受訪表示，「這是我們的期望」，但目前仍持續努力，尚未定案。

她指出，在與新南向國家談投資合作時，「產業鏈」是對方相當關切問題，若台商能有群聚效應，或是大廠帶小廠一起過去投資，對當地政府合作吸引力較大。王美花也說，近期觀察台商比較需要協助的可能是在「資金」部分。

王美花於活動致詞表示，許多有意願往新南向發展的業者都是中小企業，進行產業合作時更可能需要銀行支持，擁有「國家銀行」招牌的輸出入銀行可以提供相當大協助，也會提高國外銀行合作意願。

王美花提到，近期與新南向國家代表談合作時，對方經常主動提及的是環保產業，包括電動車零組件、廢污水處理等，對台灣中小企業來說是相當大的商機，經濟部未來也會持續協助業者找到好的合作夥伴，做最好的投資。（編輯：郭萍英）1081022