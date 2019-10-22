力成10月首見擴產能 明年第1季業績拚同期新高

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）記憶體封測廠力成總經理洪嘉鍮表示，力成到第4季持續成長，明年第1季業績有機會創同期新高。力成10月持續擴充產能，因應明年第1季需求，這是公司成立以來首見。

力成今天下午舉行法說會，展望今年第4季到明年第1季，洪嘉鍮預期，成長可持續看到第4季，對明年第1季樂觀看待，業績有機會創同期新高，預期明年上半年在記憶體封測可正向看待。

洪嘉鍮預期，第4季毛利率目標比第3季增加，第4季迎接半導體產業旺季，不過仍須觀察美中貿易戰影響，他認為美中貿易談判兩方有誠意要解決紛爭。

展望第4季稼動率表現，力成預期，第4季封裝稼動率可較第3季85%到90%增加一些，測試稼動率比第3季70%微增，系統級封裝（SiP）和模組稼動率較第3季85%到90%小增。

在動態隨機存取記憶體（DRAM）部分，洪嘉鍮指出，標準型記憶體滿載產出穩定，行動記憶體（Mobile DRAM）、利基型及特殊型DRAM季節性需求看佳，伺服器應用需求改善。

在快閃記憶體（Flash）部分，洪嘉鍮表示，智慧型手機相關需求強勁，資料中心應用需求改善，產能爆量，固態硬碟（SSD）高滲透率帶動元件需求強勁，產能也爆量，持續擴充產能因應明年第1季需求。

在系統級封裝和模組部分，洪嘉鍮指出，需求強勁及產品組合改善，產能持續擴充。

在邏輯晶片部分，洪嘉鍮表示，傳統及高階封裝季節性需求，持續開發新興科技運用及封裝製程。

洪嘉鍮透露，力成今年9月和10月仍持續產能擴充，因應明年第1季產能需求，這是公司成立以來首見。

法人預估，力成第4季業績有機會較去年同期明顯增加。

展望記憶體市況，洪嘉鍮預期今年全年將轉為正成長，庫存狀況轉好，不過到明年第1季仍須觀察貿易戰不確定性。

從終端應用來看，力成表示個人電腦和資料中心需求改善，智慧型手機優於預期，消費型產品需求穩定，5G、大數據、高速運算和人工智慧應用成長。

觀察邏輯晶片市況，力成表示看好第4季旺季表現，其中消費和個人電腦週邊應用看佳，不過汽車和工業用晶片庫存水位較高，仍須觀察美中貿易戰進展。（編輯：趙蔚蘭）1081022