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鹹酥雞拚新南向 香繼光加速東南亞布局

最新更新：2019/10/22 16:52
台灣鹹酥雞海外飄香，旗下有「繼光香香雞」等品牌的香繼光集團在全球展店已逾300家，2019年將加速新南向布局。圖為香繼光提供。中央社記者江明晏傳真 108年10月22日
台灣鹹酥雞海外飄香，旗下有「繼光香香雞」等品牌的香繼光集團在全球展店已逾300家，2019年將加速新南向布局。圖為香繼光提供。中央社記者江明晏傳真 108年10月22日

（中央社記者江明晏台北22日電）台灣鹹酥雞海外飄香，旗下有「繼光香香雞」等品牌的香繼光集團在全球展店已逾300家，今年將加速新南向布局，年底前進軍越南和菲律賓，明年也擴大美、加布局，未來力拚上市櫃掛牌。

以台灣鹹酥雞起家的「繼光香香雞」目前在台展店達44店，皆採直營與內部授權加盟方式拓點，以維持品質一致，展店標的聚焦百貨商場，2019年全年將新增4店，估至年底將達46店，預計明年展店速度將加快，上看60店，在台展店動能穩健。

針對海外市場，「繼光香香雞」目前版圖遍及中國、香港、加拿大、馬來西亞，共有300多店，以中國地區展店為最大宗，但中國業務不屬於集團範疇，故不認列營收，其他地區展店則採「區域代理」與「直營」並行，目前有香港4間、加拿大2間、馬來西亞7間，今年將加速東南亞布局，預計接連在11月、12月插旗越南與菲律賓，分別開出2家店，馬來西亞預計新增2家據點，明年將擴大美、加市場布局。

香繼光表示，集團一直朝向國際化布局，但尋找人才是比較困難的部分，也將持續尋覓海外合作夥伴，同時朝向在台掛牌上市櫃的目標邁進；今年前9月營收年增15%，預計明年將維持相同成長目標。

另一方面，香繼光集團從海外代理品牌在台展店，目前台灣共有「金子半之助」6家店和「日本橋海鮮丼」1家店，以日系品牌為主，明年計劃再引進新品牌登台展店，但不限於日本料理品牌。（編輯：郭萍英）1081022

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