運動品牌人事地震 紡拓會：台廠課題快速交貨

（中央社記者潘羿菁台北23日電）運動品牌人事連續大地震，包括Nike、UA近期都更換執行長，此舉也牽動紡織廠神經，紡拓會秘書長黃偉基表示，Nike未來可能加大布局電商或智慧製造，若是如此，對台灣紡織廠的課題將是縮短交貨期。

Under Armour22日發布聲明稿，創辦人普蘭克（Kevin Plank）將卸任執行長一職，改由現任總裁Patrik Frisk接任執行長，聲明一出，UA股價22日收盤大漲6.42%。隨即不久，外電報導，全球運動龍頭的Nike執行長派克（Mark Parker）也將在明年卸下執行長，改由現任Nike董事、雲計算公司Servicenow執行長唐納荷（John Donahoe）。

黃偉基表示，唐納荷（John Donahoe）過去曾經在eBay服務過，研判Nike可能借重相關經驗強化電商布局；其實近年Nike在電商表現不如預期，反觀對手adidas則是積極投入電商資源，甚至在智慧工廠或快速製造相關議題，創造話題不斷，因此推測，此刻Nike調整執行長人事，可能是想加快腳步跟上數位趨勢，若是如此，對於台灣紡織廠的影響，將會是持續縮短交貨期，以及如何提升工廠管理等相關課題。

至於新人事是否會牽動供應鏈調整，黃偉基指出，執行長的更換多半不會影響供應鏈更換，但如果後續有人事令發布涉及到採購部門主管異動，供應鏈調整就有可能產生變化。

台灣紡織廠以機能運動布料著名全球，紡織股王的儒鴻、福懋、宏遠、遠東新等均是Nike供應鏈，布廠得力與廣越等則是UA供應鏈。

得力提到，縮短交貨期是各個品牌政策趨勢，甚至有大型品牌會開出交貨期限25天的超短交期，遇到這類情況，多半會跟客戶協商，未來給予預期訂單要更加明確，或是僅限3、5種布料可以供應急單，透過這種折衷方式滿足客戶需求，也避免工廠排程混亂。（編輯：蘇志宗）1081023