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蘋果傳測試新款iPhone 擬支援臉部辨識

最新更新：2019/10/23 12:42

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）蘋果明年新款iPhone設計備受關注。外媒引述知名科技部落客貼文指出，蘋果正在測試樣品，明年新iPhone可能採用臉部辨識Face ID，此外天線設計材質改變，用以支援5G。

國外科技網站Appleinsider引述科技部落客格斯欽（Benjamin Geskin）推特貼文指出，蘋果正在測試多款預計明年推出的iPhone樣品，其中包括採用臉部辨識技術Face ID的樣品。他並推測，明年蘋果可能縮小新款iPhone螢幕上方「瀏海」的尺寸面積。

格斯欽表示，蘋果正在修正明年新款iPhone的天線設計，以便支援5G無線通訊功能，不排除天線採用玻璃、陶瓷或是藍寶石材料。

天風國際證券分析師郭明錤日前預期，明年下半年新款iPhone為支援5G應用，金屬中框設計將顯著改變；5G版iPhone仍沿用石墨片散熱設計，主要是蘋果擁有軟硬體整合優勢。

展望5G版iPhone出貨表現，美系外資法人日前預期，明年9月蘋果可能推出3款5G版iPhone，估第1年5G版iPhone在美國的出貨量約2500萬支，第2年估可到4600萬支，第3年出貨量上看7000萬支。

從頻譜規格來看，分析師報告預估，明年下半年3款新5G版iPhone，有可能均支援毫米波（mmWave）和Sub-6GHz頻段。（編輯：蘇志宗）1081023

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