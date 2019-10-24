美股收小紅 半導體類股走弱

（中央社紐約23日綜合外電報導）美國企業公布的財報多空雜陳，華爾街股市今天以小漲作收。波音和開拓重工股價都不受財報利空消息影響上揚，半導體類股則受德州儀器大跌拖累走弱。

道瓊工業指數終場上漲45.85點，或0.17%，收在26833.95點。

標準普爾500指數上漲8.53點，或0.28%，收在3004.52點；那斯達克指數上漲15.50點，或0.19%，收在8119.79點。

波音公司（Boeing）持續受到737 MAX機型危機衝擊，財報遠不如分析師預估，但因公司仍預期今年可獲主管機關准許此機型恢復飛行，讓投資人信心略增，股價仍上漲1.1%。

開拓重工（Caterpillar）雖削減獲利預測，但因公司表示將減少新設備產量，有望扭轉供應過剩局面，股價也上漲1.2%。

德州儀器（Texas Instruments）公布財報顯示，上季營收大減11%，股價暴跌7.5%，拖累半導體類股走弱。

臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）赴國會聽證會，議員針對用戶個資安全與推動數位貨幣Libra的計畫等提出問題，他都應對得宜，股價勁揚2.1%。（譯者：林治平）1081024