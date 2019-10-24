大環境不理想 工研院預估石化業產值恐衰退

（中央社記者潘羿菁台北24日電）受到中國新增石化產能開出，台灣石化業轉向拓展東南亞，工研院產科國際所調查，明年小幅出口至東南亞從41%增加至50%；不過苦於美中貿易戰與新供給量，估計明年台灣石化產值約新台幣1.6兆元，恐連兩年衰退。

工研院產業科技國際策略發展所與產業技術基磐研究與知識服務計畫主辦「眺望2020產業發展趨勢研討會」，研討石化產業展望明年度概況。

工研院產科國際所經理范振誠表示，石化產業產值走勢與油價變化高度相關，目前各個專家預測，2020年油價會介於每桶60至65美元之間遊走。油價偏中低價位，對於石化業相對較有支撐效果，客戶提貨意願較順暢。

而中國依舊是台灣石化業重要出口市場，不過可以看到，中國石化業持續擴增產能，將牽動台灣石化業消長，范振誠觀察，近年中國對二甲苯（PX）產能大幅提升，自給率提升後降低對南韓、台灣、日本與東南亞PX進口，估計2022年中國對二甲苯進口量約1008萬噸，相較於2018年的1590萬噸，將會足足少掉500餘萬噸，減少進口量意味著台灣、日本與韓國PX業者去化受阻。

范振誠表示，中國也將擴增丙烯產能，未來全球將新增15%丙烯產能，絕多數來自於中國，如此一來，丙烯下游的聚丙烯（PP）等下游石化原料也可能跟著開出新產能，所幸PP應用範圍廣泛，中國開出新產能的負面衝擊短期內應不會太大。

根據工研院產科國際所調查，67%的石化業者預估2020年台灣石化產品出口到中國，會小幅衰退。不過；2020年小幅出口到東南亞的比重將從41%增加至50%，很顯然，台灣石化業將拓展市場重心到東南亞，藉此分散對中國依賴過深的風險。

然而，大環境美中貿易戰，仍是石化業對於前景悲觀的黑天鵝，戰線拉長對市場信心壓抑；此外，中國不斷擴增產能對於價格有下壓風險，范振誠指出，2018年台灣石化產值為1.89兆元，今年預估為1.65兆元，年減率可能落在11.2%至12.5%，明年則是1.6兆元，衰退幅度落在2.2%至4.1%。（編輯：紀淑芳/蘇志宗）1081024