上緯出售上緯新能源95%股權 完成交割

（中央社記者潘智義台北24日電）上緯投控今天發布重大訊息指出，7月31日董事會決議處分旗下風場開發商上緯新能源公司95%股權，售予STONEPEAK OCEANVIEW，已於今天完成交割。

上緯投控7月31日在重大訊息記者會宣布，與從事能源開發的STONEPEAK簽訂協議書，將出售上緯新能源95%股權。

上緯投控說明，將保留上緯新能源5%股權與1席董事，以利台灣本土離岸風電開發及建置經驗傳承。上緯新能源公司持有25%海能風力發電公司股權，完成交易後，上緯對海能風電的間接持股比例降為1.25%，但仍將透過上緯新能源公司參與海能風電風場的開發與營運維護。

上緯先前指出，出售旗下風場開發商上緯新能源95%股權，可望挹注獲利，雖然出售負責離岸風電業務公司股權，但重心移往本土風電供應鏈角色。

上緯表示，仍持有海洋風電風場約7.5%股權，除已完成海洋風電風場所有風機安裝，並將在期限內完成海能風場開發案，持續與南龍區漁會及漁民發展共存共榮的漁業合作。

上緯10月9日宣布，主導開發的台灣首座離岸風電風場海洋風電（Formosa I）完成開發，第2階段20支風機全數安裝完成，加上第一階段2支風機，22支風機全數完成安裝，預計年底前正式商轉，總發電容量128百萬瓦（MW），每年可供應12.8萬戶家庭使用。

另外，上緯與麥格理資本公司合作的海能風電風場（Formosa II）裝置容量376MW，風場範圍位於海洋風電風場西南方，預計2019年進行陸域工程，並於2020年完工。（編輯：張均懋）1081024