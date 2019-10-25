台機械設備明年產值估增4% 台商回流效應顯現

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）工研院產科國際所預估，明年台灣機械設備製造業產值可較今年成長4%，台商回台投資帶動部分機械設備需求，具體效益明年顯現，不過仍須觀察美中貿易戰進展影響。

工業技術研究院產業科技國際策略發展所自22日起至30日，舉辦「眺望—2020產業發展趨勢研討會」，以「科技加值 邁向產業新藍海」做為今年主題。

展望台灣機械設備製造業，工研院產科國際所經理熊治民預估，今年相關產值估約新台幣1兆625億元，較去年1兆1676.2億元減少9%，預估明年2020年產值可較今年成長4%。

熊治民指出，美中貿易戰仍是影響今年全球製造業投資變化的主因，本國和外資企業在中國的製造設備投資持續放緩，貿易戰帶來的全球貿易不確定性，也使得亞洲、歐洲國家經濟成長下修；中國大陸市場需求疲弱，德國、日本和台灣等國家機械設備出口金額都受到影響。

他表示，貿易戰衝擊中國大陸機械產品進口金額，今年前8月包括工具機、橡塑膠機和零組件、半導體生產設備以及面板生產設備都明顯下滑，尤其以工具機下滑39.2%最明顯。此外，預估今年日本工具機訂單較去年減少30%。

觀察台商回流，熊治民表示，台商大規模回台投資帶動部分機械設備需求，具體效益到明年會逐漸顯現。

展望台灣機械設備出口趨勢，熊治民指出，由於台灣機械設備出口占比超過7成，國際市場需求變化，以及台灣製產品相對其他競爭國家產品競爭力，是主導機械設備產值變化的重要因素。

他預期，未來台灣機械產業成長契機和產品發展機會包括自動化應用、具備智慧化能力擴展的製造解決方案，以及在非製造領域的機械產品應用方案，隨著人工智慧、5G、通訊和其他智慧科技發展，台灣機械業者可投入資源開發新一代智慧化服務設備。（編輯：楊玫寧）1081025