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南韓遷就美國 放棄WTO開發中國家地位
首頁 / 產經

貿易戰傷及廠商信心 3大產業測驗點同步走跌

最新更新：2019/10/25 10:59

（中央社記者潘姿羽台北25日電）台經院今天發布的9月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑，顯見美中貿易戰打打停停，帶來的不確定性不只傷及全球經濟，也影響廠商信心。

根據台經院調查，9月製造業營業氣候測驗點轉為下滑，較上月減少1.27個百分點，降至94.67點；服務業營業氣候測驗點連2個月下滑，跌至89.23點；營建業營業氣候測驗點則結束先前連4個月上揚態勢轉為下滑，較上月減少2.40點，跌至97.96點。

台經院分析，隨著美中新一波互相加徵關稅措施生效，貿易談判的不確定性打擊企業投資與信心，使得主要國家製造業動能放緩，全球經濟表現疲弱；國內方面，電子產業表現依舊強勁，但受到比較基期偏高、國際原物料行情疲弱、傳統產業廠商保守觀望等因素影響，9月經濟數據不如預期，測驗點表現也受影響。

台經院也指出，零售業業績普遍不如8月，使得零售業廠商對於當月景氣看法較為悲觀，影響服務業測驗點；營建業方面，儘管受惠於928傳統檔期旺季效應，房市成交量較8月增加，不過9月增幅不如預期，反映買賣雙方對於房價走勢仍存在分歧，加上營造業廠商對當月及未來半年景氣看法都不如先前樂觀，也導致營建業營業氣候測驗點下滑。（編輯：楊凱翔）1081025

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