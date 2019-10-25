黃茂雄：不擔心美中貿易戰 東元擴大布局印度

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）東元集團會長黃茂雄表示，不擔心美中貿易戰，集團在台灣已有很多投資，不會自中國大陸撤退，明年將擴大布局印度市場，東南亞布局穩健。

資策會今天與日本東京都市大學正式簽署合作備忘錄（MOU），黃茂雄出席見證，會後接受中央社記者採訪。

觀察美中貿易戰進展，黃茂雄指出，經過一段時間後，各國開始了解，世界是一個地球村，還是要相互交易和往來，若訂定不平等或過份的障礙，會被孤立。從中長期來看，他不會擔心貿易戰，因為大家要生存，還是要相互往來。

觀察中國大陸明年景氣狀況，黃茂雄表示，中國大陸有一定的實力，政策執行面相對快，有能力因應變遷。

展望集團布局，他指出，東元在台灣已經有很多投資，未來還是以對外投資為主，在中國大陸也沒有撤退，持續抱持審慎態度。

黃茂雄透露，東元集團明年積極擴大布局印度，開拓新市場，包括馬達產品，集團會一步步走，另在東南亞布局穩健。

法人指出，東元大馬達交期較長、訂單明朗，到明年上半年訂單能見度高，預估東元今年大馬達業績可望年增10%。

小馬達防爆訂單穩健，美國市場需求持穩，法人預估，今年東元小馬達業績可望較去年持平。

今年高毛利的大馬達占東元整體馬達業績比重可望提升，帶動東元毛利率表現，預估今年東元整體馬達業績可望年增5%到7%區間。

法人預期東元今年整體業績力拚超過新台幣500億元，較去年持平，毛利率因產品組合調整可望較去年提升，稅後淨利可望來到5年來次高。

從產品營收比重來看，今年上半年馬達占比約5成，自動化暨智能系統占比約7%，家電占比約11%，能源暨工程占比約8%，東訊占比約3%，其他占比約19%。

東元自結9月合併營收新台幣40.86億元，較去年同期41.87億元微減2.4%，累計今年前9月自結合併營收359.23億元，較去年同期375.87億元減少4.43%。（編輯：楊玫寧）1081025