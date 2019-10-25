貿協與友邦馬紹爾簽MOU 將助經濟及綠能發展

外貿協會25日與馬紹爾群島商務投資暨觀光辦公室（OCIT）簽署合作備忘錄（MOU），由外貿協會董事長黃志芳（左8）及馬紹爾天然資源暨商務部長莫塔若（左10）代表簽約，馬紹爾群島共和國總統海妮（中間藍衣者）也到場觀禮。（貿協提供）中央社記者蔡芃敏傳真 108年10月25日

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）外貿協會今天與友邦馬紹爾商務投資暨觀光辦公室簽署MOU，貿協表示，未來將協助馬國貿易、觀光，藉此提振馬紹爾經濟。台灣未來除了會進口產品，也將協助發展綠能。

外貿協會今天與馬紹爾群島商務投資暨觀光辦公室（OCIT）簽署合作備忘錄（MOU），由外貿協會董事長黃志芳及馬紹爾天然資源暨商務部長莫塔若（Dennis P. Momotaro）代表簽約，馬紹爾群島共和國總統海妮也到場觀禮。

黃志芳表示，台灣與馬紹爾都是海島國家，兩國邦誼深厚，經貿互動密切，馬紹爾希望發展經濟、貿易，貿協也盡一己之力，鞏固雙方邦誼。

黃志芳說，貿協今年籌組市場調查團到馬國後，又在8月籌組採購布局團。其中，台農發公司與當地台商福爾摩莎集團簽署MOU，從今年11月起每月出口一個20尺貨櫃的台灣蔬果到馬國，另外家電、照明、漁業合作都在洽談中；馬國漁業資源豐富，台灣業者則是有意自馬國進口漁產品。

此外，黃志芳指出，由於南太平洋的友邦土地面積不大，多為島礁，不適合蓋電廠，友邦對綠能需求大，台灣業者也將協助友邦發展綠能，像是小型太陽能發電等裝置。

莫塔若則表示，OCIT為天然資源暨商務部轄下單位，主要是透過協助投資、貿易及觀光提振馬紹爾經濟成長。馬國以往多自美國進口生鮮蔬果，但現在可進口更多台灣蔬果。馬國也積極拓展觀光業，歡迎台灣遊客造訪，期盼貿協與OCIT建立正式關係後，可望為雙方合作增加助力。

台灣與馬紹爾群島於1998年建交，兩國邦誼及經貿交流密切，台商在當地經營項目包含銀行、汽車代理與維修、五金建材、雜貨批發零售及漁業等。

馬紹爾群島總統海妮24日至27日率團訪台，期間除了會晤總統蔡英文，也見證兩國簽署經濟合作協定，以及外貿協會今天與馬國天然資源暨商務部簽署合作備忘錄。（編輯：郭萍英）1081025