華研擴大影視音合作拚綜效 明年推2位以上新人

文創股華研音樂總經理何燕玲（左）、副總經理暨發言人李首賢（右）28日受訪表示，華研今年進一步投資大慕影藝公司、持股45%，期待雙方在影視音合作的原創IP可以創造最大的商業價值。中央社記者吳家豪攝 108年10月28日

（中央社記者吳家豪台北28日電）文創股華研音樂今年進一步投資大慕影藝新台幣3000萬元、持股45%，未來將在戲劇音樂上合作，發揮綜效；華研並預計明年推出2位以上新人，主要發行單曲。

華研成立20年以來，累積超過2000首歌曲著作權IP（智慧財產權），歌曲授權收入創造長期穩定獲利。除了歌曲之外，華研成立文創部門與圖文創作者合作經營圖文授權及跨界合作，近年更尋求影視音策略合作。

華研總經理何燕玲今天受訪表示，投資戲劇公司要看中長期，製作金鐘大贏家「我們與惡的距離」的大慕影藝國際事業有限公司主創團隊在綜藝方面有深厚的資歷和人脈，華研尊重大慕的投資專業與判斷，未來華研音樂除了投資回報外，也將在戲劇音樂上展開合作，創造綜效。

何燕玲指出，華研未來的策略是將歌曲IP價值極大化，影視音深度結合是其中一項重要策略，華研與戲劇單位各自發揮所長，更能挖掘文創商機。

華研近年陸續投資電影「我的蛋男情人」、「紅衣小女孩2」、「人面魚」、「下半場」，以及戲劇「麻醉風暴2」、「做工的人」等，其中多項投資與大慕影藝共同參與。

何燕玲也說，華研今年積極培養新人，隨時檢視新人表現，在表演方面也要到位，預計明年將推出2位以上新人，主要發行單曲，因為網路時代必須求快。華研發掘新人的管道除了主動在網路上搜尋，也接受業界人士推薦，還與大專院校合作。

華研曾經合作的歌手包含動力火車、S.H.E、飛輪海、TANK、林宥嘉、曾之喬、邱勝翊、信、閻奕格、郁可唯、F.I.R.等，即使歌手合約轉換，由華研製作的歌曲影音版權仍為華研擁有，授權收入隨著曲庫擴大而穩定增加，且因製作費用已於發行時攤提，歌曲授權的毛利率相對高於其他業務。

華研表示，雖然實體音樂產品銷售減少，但聽音樂的需求轉換為使用付費訂閱音樂串流平台或下載音樂，歌曲授權予各個數位音樂平台成為華研音樂收入比重最高的業務。傳唱度高的曲庫加上華研的授權策略，歌曲IP價值對華研音樂業績成長的貢獻也顯現在公司財報上。

華研目前營收結構為授權收入占63%、演藝經紀收入占36%、實體產品占1%。今年上半年營收新台幣7.1億元，年減16.9%；毛利率65.8%，年增15.5個百分點；歸屬母公司稅後淨利2.81億元，年增12.8%；每股稅後盈餘5.31元。自結今年前9月稅前淨利4.92億元，年增15%。

華研今年股東會通過修訂公司章程，增加可按季分配股利的規定，強化股東投資效益。目前華研正規劃進行期中盈餘分配，按照過去的股利發放政策，股利配發率均達可分配盈餘80%以上。（編輯：林孟汝）1081028