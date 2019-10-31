TTLA改選 群創董事長洪進揚當選理事長

（中央社記者潘羿菁台北31日電）台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業協會（TTLA）今天舉行理監事改選，群創光電董事長洪進揚當選第10屆理事長，副理事長則由友達光電技術長廖唯倫接任。

洪進揚當選後表示，面對產業嚴峻考驗及國際詭譎多變情勢，將帶領顯示器產業完整的供應鏈協助政府智能創新發展政策，加強整合上、中、下游供應鏈力量。

除了新任理事長與副理事長出爐，協會同步選出新任理事，包括友達光電董事長暨執行長彭双浪、群創光電總經理楊柱祥、彩晶董事長暨總經理焦佑麒、彩晶副總經理吳許合、元太總經理代理董事長李政昊、元太執行副總經理甘豐源，以及工研院電光所所長吳志毅等9人。另有3名監事，包括友達總經理柯富仁、群創光電顧問王志超及元太技術長蔡娟娟。

TTLA表示，平面顯示器產業多年來對國內經濟發展有顯著助益，根據工研院IEK統計資料，近幾年台灣平面顯示器產業整體產值上達新台幣兆元規模。產業從業人數方面，包含面板及其關鍵零組件、帶動上游設備及其他零組件與周邊材料供應廠商等整體產業鏈從業十餘萬人，顯示面板產業舉足輕重的重要性。

TTLA進一步說，面板產業也大力投入關注國家生態及環境政策，並與半導體協會聯袂進行高科技業自主節能減碳宣示，未來將持續加入全球顯示器產業合作委員會（World Display Device Industry Cooperation Committee；簡稱WDICC），為全球溫室氣體減排達標不遺餘力。（編輯：張均懋）1081031