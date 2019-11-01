IT產業出身 蘇開建圓了電動自行車品牌夢

身上流著Acer及BenQ基因，達方董事長蘇開建跳脫IT產業，在自行車產業另闢天地，一圓品牌夢。中央社記者韓婷婷攝 108年11月1日

（中央社記者韓婷婷東京1日電）曾是台中手球代表隊、從小熱愛運動的蘇開建，身上流著Acer及BenQ的基因，品牌夢深植內心，從科技領域跨界闖入自行車界，注入鍾愛的運動元素，讓品牌夢在日本及歐洲萌芽。

一個來自台灣的本土新創品牌BESV，無畏於巨大、美利達兩大台灣車廠夾擊，堅持以高階品牌定位搶攻全球電動自行車市場。從科技零組件的廠商轉進品牌之路，5年時間成功打入荷蘭、德國及日本等市場，並搶下日本高階市場2成市占，拿下德國紅點、Eurobike等大獎，被洛杉磯時報譽為「兩輪的瑪莎拉蒂」。

達方電子隸屬於明基友達集團，從電腦鍵盤起家，跨足精密元件及綠能產業，擁有IT周邊元件、被動元件及綠能解決方案三大事業群。近年來以BESV新創品牌跨足智慧動能自行車，在日本、荷蘭繳出亮眼成績。

原任明碁輸入元件事業部主管的蘇開建，1999年受命接任達方總經理，到目前擔任董事長職位剛好滿20年，歷經鍵盤產業興衰，再到突圍轉型，一路走來「冷暖在心頭」。

受到宏碁集團創辦人施振榮影響，深信「品牌才是長期的價值」，蘇開建坦承，一開始的確有Acer及BenQ的包袱，但也有歷練，為了丟掉這樣的包袱，也是他選擇非IT產業另創品牌的原因之一，內部阻力相對降低，擁有更寬廣的發揮空間。

「體會台灣山水之美，走路太慢、開車太快、腳踏車剛好」，談到選擇以電動自行車做為自有品牌的起點，蘇開建回憶起2013年前後，為鼓勵同仁運動，每年年底總會率領員工一起騎自行車挑戰百岳，可以運動健身又欣賞台灣美景。

但他發現，一般腳踏車要穿梭在山間，對大部分人而言很吃力，很難有餘力欣賞風景。蘇開建心想，如果能夠加上電池跟馬達，讓自行車在坡道間移動更省力會是很好的解決方案，因此有了「智慧電動自行車」的初步構想。

蘇開建看準交通工具電動化大趨勢，由於汽車是一個相當大的產業，但產業變化往往大於達方可以掌握，集團資源也不足以因應；而腳踏車是百年工業，競爭者與達方的產業規模接近，達方擁有IT及機構件、電源、電池等產業的資源及人才，具備重要的核心技術，讓蘇開建有了發展電動自行車產業的信心。

跨入具運動休閒元素的自行車產業，不僅讓熱愛運動的蘇開建重拾熱忱，同時圓了深藏心中已久的品牌夢。

不過，蘇開建很清楚，BESV只是初萌芽，自行車是區域性很強的產業，未來還有很長遠的路要走，如何透過不同的策略持續將品牌擴展到更多的國家，是他將面對的最重要課題。(編輯：張良知)1081101